Slušaj vest

Anel Ahmedhodžić, 26-godišnji fudbaler iz Bosne i Hercegovine, koji je pre godinu dana podigao veliku buru u javnosti kada je izjavio da više neće igrati za reprezentaciju jer se "cela zemlja okrenula protiv njega, njegove supruge i sina" nedavno je napravio transfer karijere.

Nakon tri godine provedene Šefild Junajtedu, sa kojim se takmičio u Čempionšipu i Premijer ligi, Ahmedhodžić je prešao u redove Fejnorda, a holandski klub je za njegovo obeštećenje izdvojio oko 20 miliona evra.

Tako je Ahmedhodžić zapušio usta ocu, koji je tvrdio da zbog supruge nikada neće ostvariti svoj potencijal.

1/7 Vidi galeriju Bivši reprezentativac Bosne, fudbaler Fejnorda - Anel Ahmedhodžić Foto: Anna Gowthorpe / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin/Instagram

Odjavio Bosnu

U septembru prošle godine Anel je saopštio da zbog konstantnih napada na njegovu porodicu više neće nositi dres reprezentacije Bosne.

Ahmedhodžić je navodno dobio stotine poruka usmerenih protiv njega i njegove najuže porodice kada je napustio kamp reprezentacije Bosne i Hercegovine zbog povrede.

Njegov otac Mirsad za navodno "izbegavanje" reprezentacije okrivio je tada javno Anelovu suprugu Marijanu, pa se bračni par Ahmedhodžić našao na žestokom udaru.

Inače, Anel je oženio Crnogorku Marijanu Mišić, koja je pre dve godine zbog muža promenila veru i prešla u islam.

Tata nije bio zadovoljan snajkom, smatrao je da loše utiče na njegovog sina i tvrdio je da je ona kriva što nije uspeo da iskoristi potencijal koji je imao.

"To više nije moj sin ne smatram ga više mojim sinom. Želim mu da bude dobar. Najbolji. Ja sam se borio celi rat, tri puta sam ranjavan. Želio sam da moj sin igra za državu koju sam ja svojom krvlju stvarao, ali okrenuli su ga loši ljudi koji misle samo na interes", izjavio je tada ogorčeni Mirsad.

Nakon toga je opleo javno i po priji.

"Ta njena majka.. ne znam šta su mu uradili, ali su planirali da nas roditelje odstrane. I to su uspele za Novu godinu. Ta njena majka i ona su otišle u Dubai da se provode, a njemu ostavili dete kući, a imao je mečeve u tom periodu i tu je izostajao, kao navodno lagana povreda", rekao je Mirsad u jednom intervjuu.

Prisetio se i njegovog odlaska u Englesku i izjavio da je Marijana kriva što nije ispunio velika očekivanja na Ostrvu.

"Sa njim sam otišao Englesku tad zajedno, sa privatnim avionom Šefilda. Tad mu ta devojka nije imala vizu. Dva meseca bio je fokusiran bez nje. Niko mu nije smetao tad. Bio najbolji igrač kad je došao. Čim mu je došla ona, počeo je da pada".

Njegovi javni ispadi razbesneli su mladog fudbalera, koji mu nije ostao dužan.

"Reći da je moja supruga bacila na mene crnu magiju je veoma uvredljivo za mene, a posebno za moju suprugu, jer je ona sjajna. Veoma je teško naći ženu koja će se brinuti o tebi kao što to radi ona i veoma sam sretan da moj sin ima tako neverovatnu majku. I onda reći da me ne pušta na mečeve reprezentacije? To je smešno i samo pokazuje koji nivo inteligencije ima ovaj lažov. Ima mnogo supruga fudbalera koje ne mare za karijere muževa, ali ona nikada nije propustila meč, čak ni kada je bila u devetom mesecu trudnoće došla je na moj meč samo nekoliko dana pre nego što mi je rodila sina. Ona je moja najveća podrška i reći da me ne pušta je glupavo, ali šta očekivati ​​od narcisa?"