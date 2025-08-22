BRUTALAN START SRBIJE NA SVETSKOM PRVENSTVU! "Orlovi" demolirali Australiju i poslali moćnu poruku čitavoj planeti!
Reprezentacija Srbije u fudbalu 7 fenomenalno je otvorila Svetsko prvenstvo u Brazilu, te je savladala Australiju sa ubedljivih 6:1 i poslala poruku čitavoj planeti da je tim spreman za velika dela.
Odlično su odigrali naši momci, bili su dominantni tokom većeg dela meča, te su zasluženo upisali ubedljivu pobedu.
"Kenguri" su stigli do vođstva i to uz dosta sreće jer je lopta posle jednog, ne toliko opasnog šuta, zakačila nekog od naših igrača, promenila pravac i prevarila Damira Kahrimana.
Usledio je brutalan odgovor "orlova" koji su do poluvremena vodili sa 3:1 i to golovima Dejana Živkovića, Miroljuba Kostića i Nemanje Kuzmanovića.
U nastavku - ista priča! Još tri gola Srbije i to preko Uroša Stojanova, posle maestralne asistencije kapitena Igora Stojanovića, zatim Nikole Kovačevića i još jednom Dejana Živkovića.
Žike sve objasnio
Igor Stojanović Žike bio je gost serijala "Mali fudbal, velike priče", gde je objasnio šta možemo da očekujemo od njega i saigrača na Svetskom prvenstvu.
- Svetsko prvenstvo se održava od 20. do 25. avgusta u Brazilu. Fudbal 7 je sport koji se razvija nenormalnom brzinom na Balkanu, ali i u Evropi i svetu. Sama ideja se javila iz nekog našeg turnira koji smo mi drugarski odigrali u Barseloni. Pokretač fudbala 7 na našim prostorima je Igor Đorđević, rodom je iz Smedereva, ali sada živi u Sežani, krenuo je sa organizovanjem veteranskih turnira. Već druga sezona je završena, vlada ogromno interesovanje, priča je fenomenalna. U pitanju su veteranski turniri, igrači preko 35 godina koji vole fudbal i uželeli su se da opet igraju, da se druže i osete sve čari koje ova igra nosi. Napravili smo i federaciju i ušli u neki okvir takmičenja, dobili smo poziv iz Brazila da učestvujemo na Svetskom prvenstvu jer su videli da su turniri koje je Igor pokrenuo kvalitetni - rekao je popularni Žike, pa dodao:
- Upravo je Igor Đorđević selektirao ekipu u kojoj ima dobro poznatih lica. Ušli smo u ozbiljan projekat, napravili smo savez koji nije pod patronatom FSS jer se on bavi fudbalom, futsalom, ženskim fudbalom i čini mi se rekreativnim sportom. Mi smo zbog toga sami napravili svoj savez, nezavisno od FSS. Imamo problem s finansijama i trudimo se da obezbedimo novac kako bismo otišli na to Svetsko prvenstvo u Brazil.
Koja su pravila fudbala 7?
- Teren je 52 puta 36 metara, malo više od polovine fudbalskog igrališta. Golovi su pet metara dužine, malo niži nego na velikom fudbalu. Na terenu se nalaze šest igrača i golman, zato se i zove fudbal 7. Poluvreme traje 25 minuta plus sudijska nadoknada, a veoma važno pravilo je da nema ofsajda. Na Svetskom prvenstvu učestvovaće selekcije kao što su Brazil, Argentina, Kolumbija, Meksiko, Venecuela, Italija... Zemlje koje su u samom vrhu svetskog fudbala!
Rekli ste da je ekipa sastavljena od dobro poznatih lica, vi ste kapiten, ko je još tu uz vas?
- Ima igrača iz Smedereva, Kruševca, Banjaluke... Sve su momci koji su bili uspešni u svom sportu. Igrači iz Banjaluke i ja smo igrali futsal, a tu su i momci sa zavidnim karijerama na velikom fudbalu. Bivši golman Crvene zvezde i reprezentacije Srbije Damir Kahriman, zatim Peđa Sikimić, bivši napadač kluba s Marakane, zatim Miroljub Kostić, koji je igrao u mnogim superligaškim ekipama, Josip Projić, legenda kruševačkog Napretka... Miks fudbala i futsala, selektor je napravio izbor po profilu igrača koji mu je potreban, dobili smo plan i program po kom već neko vreme radimo, spremamo se fizički i taktički.
Kakve su ambicije što se tiče rezultata?
- O ambicijama ćemo pričati u hodu. Nemamo mnogo vremena da se namestimo, reprezentacija je nova, a početak prvenstva je blizu. Nikada nismo igrali zajedno i to će biti mali problem. U Trstu smo imali dva treninga i utakmicu koja je prošla odlično i u kojoj smo, kao što smo naveli, pobedili Sloveniju sa 3:2 - istakao je Igor Stojanović.
Koliko će daleko otići Srbija na Mundijalu ostaje da se vidi. Jedno je sigurno - početak obećava! Naredni rivali Srbije biće selekcije Urugvaja (petak, 16.30) i Italije (subota 01.15).
