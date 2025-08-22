Slušaj vest

Posle epizode u Budućnosti iz Podgorice, Nenad Lalatović će karijeru nastaviti kao trener Mladosti iz Lučana.

Ovu informaciju za Sportinjo potvrdio je Neško Milovanović.

- Sinoć smo se dogovorili sa Nenadom Lalatovićem. Brzo smo postigli dogovor da probamo da napravimo rezultat sličan onome što smo pravili prošle godine. Preuzeće tim od ponedeljka, neće voditi ekipu sad za vikend, pošto potpisuje u ponedeljak i tad počinje da radi - poručio je Milovanović i dodao:

- Doveli smo trenera koji će doneti energiju i autoritet znanja među igrače, zajedno sa stručnim štabom. Sa njim dolazi Milan Vještica, a ostaju Radenković i Radivojević.

Nenad Lalatović Foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Za kraj, Neško je dodao i sledeće:

- U prvom mandatu našao je hemiju sa timom i uneo energiju. Nadam se da će sad isto uspeti da nas podigne. Posle meča sa Vojvodinom sledi reprezentativna pauza, očekujem da posle toga krenu stvari nabolje. Imamo mnogo teško povređenih igrača trenutno - zaključio je Milovanović.

