Ostavka koju je podneo čuveni srpski trener je prihvaćena od strane novog rukovodstva kluba.

Tim iz Podgorice je nakon sednice Upravnog odbora saopštio svoju odluku, a saopštenje Budućnosti prenosimo u celosti:

''Fudbalski klub Budućnost AD Podgorica obaveštava javnost da Nenad Lalatović zvanično više nije trener prvog tima, a njegovo mesto će do daljnjeg zauzeti talentovani Ivan Delić.

Upravni odbor na čelu sa predsednikom Borisom Spalevićem, kome je prisustvovao i novi izvršni direktor Predrag Kažić, je nakon jučerašnjeg zasedanja doneo pomenutu odluku kao najbolje rešenje za klub u aktuelnom trenutku, a predsednik Spalević i izvršni direktor Kažić su sinoć posetili stručni štab i igrače kako bi im pružili podršku i poželeli sreću u radu.

Klub se sa trenerom Lalatovićem i pomoćnicima Milanom Vješticom i Nerminom Usenijem rastao džentlmenski i prijateljski sporazumnim raskidom saradnje, Upravni odbor je prihvatio ostavku energičnog stratega i pomoćnika uz zajedničku konstataciju da željeni ciljevi nisu ispunjeni, a nakon sporazumnog raskida saradnje putevi su nam se razišli, ali prijateljstvo ostaje. Budućnost se zahvaljuje Nenadu Lalatoviću, Milanu Vještici i Nerminu Useniju na vremenu provedenom u Podgorici, uloženom trudu, energiji i profesionalnom odnosu, a u nastavku karijere želi mu sve najbolje na profesionalnom i ličnom planu.

Klub je, takođe na sednici Upravnog odbora, odlučio da pruži punu podršku dosadašnjem pomoćniku Ivanu Deliću, kome će pomagati takođe dosadašnji pomoćnici Srđan Nikić, Mihailo Tomković, Milivoje Grbović, Veljko Bajković i Ivan Novović. Delić je dijete našeg kluba i grada, a uvereni smo da će svojim talentom, znanjem, posvećenošću i ljubavlju prema Budućnosti doprinijeti stabilizaciji ekipe i pokrenuti šampionsku lokomotivu.

Tridesetdevetogodišnji Delić je definitivno jedan od najtalentovanijih trenera mlađe generacije crnogorskog fudbala, koji se posebno dokazao u radu naše Omladinske škole, kao i učestvovanju u razvoju najtalentovanije generacije domaćeg fudbala – 2006, te generacije koja dolazi – 2009. Zbog svega toga je prekomandovan u stručni štab prvog tima kod trenera Ivana Brnovića, a sada je dobio šansu da – sa svojim saradnicima – vodi prvi tim 'plavih'.

Delić je kao igrač nosio kapitensku traku Budućnosti, bio pravi predstavnik podgoričke škole fudbala, osvajao trofeje sa plavo-bijelima, bio reprezentativac Crne Gore, te internacionalac u Češkoj, Mađarskoj, Albaniji, Bosni i Hercegovini…

FK Budućnost će pravovremeno informisati javnost o svim daljim koracima uprave kluba, predsednika Borisa Spalevića i izvršnog direktora Predraga Kažića, koji su odlučni da vrate Budućnost na stabilan put'', stoji u saopštenju.