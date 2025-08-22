Slušaj vest

Renato Veiga je sa Viljarealom potpisao sedmogodišnji ugovor, a španski klub u svom saopštenju nije naveo vrednost transfera.

Ipak, poznati insajder Fabricio Romano preneo je da je u pitanju najskuplja kupovina u istoriji Viljareala, pošto je španski klub Čelsiju za 22-godišnjeg portugalskog defanzivca, uz bonuse, platio 29,5 miliona evra.

"Renato Veiga je vrhunski levonogi štoper, visok, snažan i tehnički nadaren. Ističe se po svojoj fizičkoj snazi, sposobnosti u duelima jedan na jedan i odličnom udarcu. Pored toga što može da igra na bilo kojoj strani centralne odbrane, može da igra i kao levi bek ili čak kao vezni igrač. Pravi defanzivac nivoa Lige šampiona", piše na sajtu Viljareala.

Veiga je u Čelsi došao u julu prošle godine iz Bazela, dok je drugi deo prošle sezone proveo na pozajmici u Juventusu.

Za reprezentaciju Portugala debitovao je u oktobru prošle godine, i od tad je zabeležio ukupno pet nastupa za selekciju svoje zemlje, sa kojom je osvojio zlato u prošlom ciklusu Lige nacija.

(Beta)