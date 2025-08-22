Fudbaleri Čelsija pobedili su na gostovanju Vest Hem sa 5:1, u utakmici drugog kola Premijer lige.
Fudbal
"PETARDA" U GRADSKOM DERBIJU: Čelsi primio gol, pa se razljutio i pregazio Vest Hem
Slušaj vest
Vest Hem je poveo u londonskom derbiju golom Lukasa Pakete u šestom minutu.
Čelsi je do izjednačenja doveo Žoao Pedro u 15. minutu, da bi dva minuta kasnije Vest Hem imao priliku da ponovo povede, ali je gol Niklasa Filkruga poništen zbog ofsajda.
U nastavku Čelsi je došao do ubedljive pobede golovima Pedra Neta u 23, Enca Fernandesa u 34, Mojsesa Kajseda u 54. i Treva Čalobe u 58. minutu.
Jedan od najboljih igrača Čelsija Kol Palmer nije igrao zbog povrede na zagrevanju.
Čelsi posle dva odigrana kola ima četiri boda i trenutno zauzima prvo mesto u Premijer ligi. Vest Hem je upisao i drugi poraz i zauzima poslednje, 20. mesto.
U narednom kolu Čelsi dočekuje Fulam, a Vest Hem gostuje Notingem Forestu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši