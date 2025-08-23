Slušaj vest

Fudbalski klub Radnički dočekaće u šestom kolu Superlige Srbije ekipu Partizana. Kako je istakao šef stručnog štaba Radničkog Tomislav Sivić ekipa je spremna, a svi koji dobiju šansu imaće pred sobom jasan cilj, da makismalnim zalaganjem donesu svojoj ekipi pozitivan rezultat. Strateg Nišlija o narednom protivniku govorio je u superlativu.

„Dolazi nam ekipa koja u ovom momentu možda igra i najbolji fudbal kod nas, mnogo dobro nameštena ekipa koja je u dobrom momentu. Mladi momci su iskoristili svoju šansu, vratili publiku, njima su se vratili aplauzi, bodovi i uspesi. Imamo mnogo ozbiljan zadatak. Mi smo u nekom lošem momentu, poraz protiv Novog Pazara je ostavio traga, onda se desila promena. U Pančevu smo do gola igrali, korektno, defanzivno. Nažalost, ponovo smo primili dva pogotka u tri minuta što je nedopustivo i to je problem. Moramo da se podignemo iz ovoga teškog momenta i još težeg rasporeda, ali to je jednostavno tako. Sve su ovo dobri igrači, kao i što sam rekao kada sam i došao. Radnički ima kvalitet i to mislim i danas posle deset dana. Jednostavno moramo da napravimo tim koji će moći da odigra i protiv ovako jakog Partizana, koji je apsolutno favorit, tu nema šta da se krije. Međutim, mi igramo kući i moramo da pokažemo da smo najbolji kad je najteže“, istakao je Tomislav Sivić.

Radivoj Bosić ne krije da je su dva vezana poraza uticala na ekipu, ali isto tako veruje da je došlo vreme da se ekipa vrati na pravi put.

„Očekuje nas sigurno jedna teška utakmica. Ne treba trošiti reči na veličinu kluba koji nam dolazi u goste. Svaka utakmica je novi motiv, donosi neku novu energiju, ali naravno protiv velikana, kao što je Partizan nije potrebna neka dodatna motivacija. Kao što je šef rekao, oni su trenutno u naletu pozitivnih rezultata, pozitivne energije. Igraju dobar, intenzivan fudbal, tako da nas sigurno očekuje jedan težak zadatak na koji mi moramo da damo odgovor. Ušli smo u neku rezultatsku krizu, treba da se izdignemo iz toga. Mislim da je ova utakmica dobra šansa da se izađemo iz negativnog skora. Nadam se da će i naši navijači doći i ispuniti stadion, podržati nas. Znači nam kada su tu. Partizan je dobrim rezultatima vratio publiku na stadion. Nadam se da ćemo i mi uspeti u tome“, rekao je Bosić.

Utakmica Radnički – Partizan, biće odigrana u nedelju 24. avgusta od 19:30 sati. Glavni sudija biće Novak Simović.