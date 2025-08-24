Svi događaji
19:31

Počela je utakmica u Nišu

18:59

Radnički bez špica, crno-beli sa mlađim snagama

Ekipa Radničkog ulazi u utakmicu prilično defanzivno, bez pravog špica. Radivoj Bosić će igrati "lažni devetku".

Sa druge strane, Partizan je sa mlađim snagama na startu, Dragojević i Ugrešić startuju na svojim pozicijama. Svoje mesto na desnom krilu je zauzeo Demba Sek, koji je u prošlom kolu protiv IMT-a postigao prve golove u crno-belom dresu, a u odbrani se ustalio Stefan Milić.

18:57

Radnički za izlazak iz krize, Partizan za nastavak serije

Niški tim je u pet odigranih utakmica sakupio četiri boda, ima pobedu, remi i tri poraza.

Trenutno je deseti na tabeli.

Partizan je, uz Crvenu zvezdu, jedini sa maksimalnim učinkom do sada. Crno-beli su pobedili u sve četiri utakmice.

18:52

SASTAVI

RADNIČKI - PARTIZAN

Stadion: Čair

Sudija: Novak Simović

RADNIČKI: Manojlović - Petrović, Vitas, Pavlović, M. Ilić - Mijailović, Jamkam - Srećković, V. Ilić, Belaković - Bosić. Trener: Tomislav Sivić.

Klupa: Stanivuković, Izderić, Kanute, Kone, Mbup, Milosavljević, Nišić, Petković, Petrović, Radonjić, Spasić.

PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević.

Klupa: Krunić, Alilović, Karabeljov, Jovanović, Kalulu, B. Kostić, A. Kostić, Natho, Stojković, Zahid, Đurđević.