RADNIČKI - PARTIZAN: Zahuktale crno-bele bebe stižu na Čair! Domaćin u totalnoj defanzivi, bez špica
Radnički bez špica, crno-beli sa mlađim snagama
Ekipa Radničkog ulazi u utakmicu prilično defanzivno, bez pravog špica. Radivoj Bosić će igrati "lažni devetku".
Sa druge strane, Partizan je sa mlađim snagama na startu, Dragojević i Ugrešić startuju na svojim pozicijama. Svoje mesto na desnom krilu je zauzeo Demba Sek, koji je u prošlom kolu protiv IMT-a postigao prve golove u crno-belom dresu, a u odbrani se ustalio Stefan Milić.
Radnički za izlazak iz krize, Partizan za nastavak serije
Niški tim je u pet odigranih utakmica sakupio četiri boda, ima pobedu, remi i tri poraza.
Trenutno je deseti na tabeli.
Partizan je, uz Crvenu zvezdu, jedini sa maksimalnim učinkom do sada. Crno-beli su pobedili u sve četiri utakmice.
SASTAVI
RADNIČKI - PARTIZAN
Stadion: Čair
Sudija: Novak Simović
RADNIČKI: Manojlović - Petrović, Vitas, Pavlović, M. Ilić - Mijailović, Jamkam - Srećković, V. Ilić, Belaković - Bosić. Trener: Tomislav Sivić.
Klupa: Stanivuković, Izderić, Kanute, Kone, Mbup, Milosavljević, Nišić, Petković, Petrović, Radonjić, Spasić.
PARTIZAN: M. Milošević - Roganović, Milić, Simić, Jurčević - Dragojević, Ugrešić - Sek, Vukotić, Trifunović - J. Milošević. Trener: Srđan Blagojević.
Klupa: Krunić, Alilović, Karabeljov, Jovanović, Kalulu, B. Kostić, A. Kostić, Natho, Stojković, Zahid, Đurđević.