VAR je intervenisao, a Simović posle odgledanog snimka pokazao na centar
Fudbal
VAR ISPRAVIO SUDIJU: Ovako je Radnički izjednačio protiv Partizana
Fudbaleri Radničkog i Partizana odigrali su sjajno prvo poluvreme u derbiju 6. kola Super lige Srbije.
Posle prvih 45+3 minuta rezultat na Čairu je 1:1.
Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Partizan je poveo golom Jovana Miloševića u 17. minutu, dok je izjednačenje domaćinu doneo Đorđe Petrović u 39. minutu.
Radnički je izveo korner, lopta je udarila Dušana Pavlovića i odbila se do Petrovića koji ju je smestio u mrežu.
Sudija Novak Simović doneo je odluku da poništi gol zbog igranja rukom Pavlovića.
Međutim, VAR je intervenisao, a Simović posle odgledanog snimka pokazao na centar.
