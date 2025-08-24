Slušaj vest

Fudbaleri Radničkog i Partizana odigrali su sjajno prvo poluvreme u derbiju 6. kola Super lige Srbije.

Posle prvih 45+3 minuta rezultat na Čairu je 1:1.

Radnički Niš - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je poveo golom Jovana Miloševića u 17. minutu, dok je izjednačenje domaćinu doneo Đorđe Petrović u 39. minutu.

Radnički je izveo korner, lopta je udarila Dušana Pavlovića i odbila se do Petrovića koji ju je smestio u mrežu.

Sudija Novak Simović doneo je odluku da poništi gol zbog igranja rukom Pavlovića.

Međutim, VAR je intervenisao, a Simović posle odgledanog snimka pokazao na centar.

Ne propustiteFudbalNASTAVLJA SE TEROR JOVANA MILOŠEVIĆA: Ovako je Partizan poveo na Čairu, "parni valjak" melje! (VIDEO)
Jovan Milošević
FudbalRADNIČKI - PARTIZAN: Sjajno poluvreme na Čairu, po jedan gol na obe strane u Nišu
Radnički Niš, FK Partizan

Navijači Radničkog na utakmici protiv Partizana Izvor: Kurir