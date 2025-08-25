Fudbaleri Intera ubedljivo su savladali Torino - 5:0!
petarda
DOMINACIJA: Inter pregazio Torino na startu Serije A!
"Bikovi" se ove večeri ništa nisu pitali na "Đuzepe Meaci", gde je goleadu započeo Alesandro Bastoni u 18. minutu.
Foto galerija sa Meace Foto: Spada / LaPresse / Profimedia
Još toliko vremena je bilo potrebno Markusu Tiranu da postigne svoj prvi pogodak na ovom susretu.
U ranoj fazi drugog poluvremena, Lautaro Martines je iskoristio veliku grešku odbrane Torina za 3:0, da bi Tiram u 62. minutu glavom pogodio veoma efektno za Interov "poker".
Potpuno je potonuo Torino, a u 72. minutu je "petardu" kompletirao novajlija Francuz Boni, samo pet minuta nakon što je ušao na teren.
