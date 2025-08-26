Slušaj vest

Sada je i zvanično, proslavljeni srpski fudbaler Nemanja Matić predstavljen je u novom klubu. Iskusni vezista karijeru nastavlja u Sasuolu.

Matić je sa italijanskim klubom ugovor potpisao do juna naredne godine, uz opciju da se produži do leta 2027. godine.

U 37. godini, Nemanja Matić nastavlja da igra na visokom nivou, iako se nalazi na zalasku karijere. Nakon raskida saradnje sa Olimpikom iz Liona, u kojem je nastupao prethodne sezone, Matić je bio slobodan igrač, a sada se odlučio za novi izazov, a to je povratak u Seriju A.

Sasuolo, koji se nedavno vratio u elitni rang italijanskog fudbala, dobija ogromno pojačanje u liku nekadašnjeg igrača Čelsija, Mančester junajteda, Benfike i Rome, gde je već ostavio dubok trag.

Nemanja Matić Foto: Eurasia Sport Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Matthieu Mirville / AFP / Profimedia

Matić je tokom karijere nastupao i za Kolubaru, Košice, Vitese i Ren, a iako je dolazak u Sasuolo možda iznenadio deo javnosti, jasno je da srpski veteran traži stabilno okruženje i kontinuitet u poznatoj sredini, u finišu svoje uspešne profesionalne priče.

Ne propustiteFudbalBUM! KAO GROM IZ VEDRA NEBA! NEMANJA MATIĆ IMA NOVI KLUB! Transfer koji apsolutno niko nije očekivao, evo gde proslavljeni Srbin nastavlja karijeru!
Nemanja Matić
FudbalTRANSFER DUŠANA TADIĆA JE PROPAO, KREĆE LOV NA NEMANJU MATIĆA: Na pomolu nova transfer bomba!
profimedia-0960972820maic.jpg
FudbalŠOK IZ FRANCUSKE: Nemanja Matić i Lion raskinuli ugovor!
Nemanja Matić
FudbalKAKAV ŠOK IZ FRANCUSKE! Matićev Lion izbačen u drugu ligu!
FudbalNEMANJA MATIĆ NA METI CRVENO-BELIH! Sprema se neočekivana transfer bomba: Tadić se nije vratio, ali bi drugi drugi Srbin mogao da potpiše!
Dušan Tadić i Nemanja Matić
FudbalOD UBA DO SEN TROPEA! Kokteli na Azurnoj obali...Nemanja i Aleksandra užvaju "za sve pare"! Pogledajte kako Matići provode luksuzni odmor... (FOTO)
sss.jpg

Milan Vasić i Nemanja Matić igraju kolo u Velikoj Hoči na Kosovu i Metohiji Izvor: Instagram