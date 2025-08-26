ZVANIČNO! NEMANJA MATIĆ PREDSTAVLJEN U NOVOM KLUBU! Srbin se vratio u italijanski fudbal, ovo su detalji ugovora!
Sada je i zvanično, proslavljeni srpski fudbaler Nemanja Matić predstavljen je u novom klubu. Iskusni vezista karijeru nastavlja u Sasuolu.
Matić je sa italijanskim klubom ugovor potpisao do juna naredne godine, uz opciju da se produži do leta 2027. godine.
U 37. godini, Nemanja Matić nastavlja da igra na visokom nivou, iako se nalazi na zalasku karijere. Nakon raskida saradnje sa Olimpikom iz Liona, u kojem je nastupao prethodne sezone, Matić je bio slobodan igrač, a sada se odlučio za novi izazov, a to je povratak u Seriju A.
Sasuolo, koji se nedavno vratio u elitni rang italijanskog fudbala, dobija ogromno pojačanje u liku nekadašnjeg igrača Čelsija, Mančester junajteda, Benfike i Rome, gde je već ostavio dubok trag.
Matić je tokom karijere nastupao i za Kolubaru, Košice, Vitese i Ren, a iako je dolazak u Sasuolo možda iznenadio deo javnosti, jasno je da srpski veteran traži stabilno okruženje i kontinuitet u poznatoj sredini, u finišu svoje uspešne profesionalne priče.