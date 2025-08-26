Slušaj vest

Nakon kratke epizode u Budućnosti iz Podgorice, Nenad Lalatović se ponovo vratio u srpski fudbal i preuzeo kormilo Mladosti iz Lučana.

Čuveni stručnajk danas je i zvanično imenovan za novog šefa stručnog štaba Mladosti iz Lučana, i tako započeo svoj drugi mandat na klupi ovog superligaša.

- Zadovoljstvo nam je što nam se Lala opet vraća. Imali smo sreće da je raskinuo ugovor u Crnoj Gori. Nismo ni časa časili, stupili smo u kontakt odmah i mislim da smo se u pet minuta dogovorili. Kao što znate prošle godine je to funkcionisalo odlično. Lala je onda prihvatio neke druge, veće izazove, ali mislim da mu je najbolje ovde kod nas. Cilj je da uđemo u plej-of, pa da vidimo dalje kako ćemo. I nadamo se da više nećemo praviti rokade trenera do kraja ove sezone - rekao je prvi čovek kluba Vladimir Đorđević na zvaničnoj promociji novog trenera.

Lalatović ne krije zadovoljstvo zbog povratka u ovaj klub.

- Srećan sam što sam se vratio u Mladost. Imao sam stvarno prelepe trenutke ovde. Rezultati koje smo napravili su bili stvarno neverovatni. I svi ti prelepi utisci koje sam nosio kada sam odlazio odavde, pa kada me je Mladost pozvala, Neško i Vlada, nisam se dvoumio neijedne sekunde. Dogovorili smo se u minut i prihvatio sam novi izazov - rekao je Lalatović i potom nastavio:

- Daćemo sve od sebe da uđemo u plej-of i onda ćemo biti u mirnoj luci. Biće teško. Ove sezone ispada četiri tima, liga je nikad izjednačenija. Pratio sam naravno i dok sam bio u Crnoj Gori. Uostaolom, ovde se o meni piše kao da sam sve vreme bio u Srbiji, isti je đavo da li jesam ili nisam. Tako da ja ko da nisam odlazio odavde. Kažem, biće teško. Ujednačena liga, fenomenalno suđenje, ali četiri tima ispadaju. Ako Bog da mi da uđemo u plej-of i da ne razmišljamo o ostalim stvarima - poentirao je 47-godišnji trener.