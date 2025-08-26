Slušaj vest

Fudbaleri Kairata iz Almatija plasirali su se večeras u ligašku fazu Lige šampiona, pošto su na svom terenu u revanš meču plej-ofa pobedili Seltik nakon izvođenja jedanaesteraca sa 3:2.

Regularnih 90 minuta završeno je nerešenim rezultatom 0:0, a isti ishod viđen je i na prvoj utakmici u Glazgovu.

Promene rezultata nije bilo ni nakon produžetaka, pa se pristupilo izvođenju penala.

Seltikovi igrači, Adam Ajda i Luk Makovan promašili su u prve dve serije, dok je jedini promašaj za domaći tim imao Valerij Gromiko u prvoj seriji.

Kairat je do istorijskog plasmana u Ligu šampiona došao nakon što je u petoj seriji neprecizan bio fudbaler Seltika Daizen Maeda.

Srpski fudbaler Jug Stanojev igrao je za Kairat od 117. minuta.

Ovo je drugi put da neki kazahstanski klub prolazi u Ligu šampiona, nakon što je taj uspeh ostvarila ekipa Astane u sezoni 2015/16.

Seltik će takmičenje nastaviti u Ligi Evropa.