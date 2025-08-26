Slušaj vest

Zvezda će tako umesto u Ligi šampiona, pronaći svoj put u Ligi Evrope.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević obratio se na redovnoj konferenciji posle utakmice na stadionu "Alfa Mega":

Na početku je istakao da je Zvezda videla surovu stranu fudbala ovoga puta, ali i da će dati sve da dobro predstavlja klub u Ligi Evrope.

- Šta je pošlo po zlu, kad su dali evrogol koji se daje jednom u sto godina. Primate gol u 40. sekundi i u zadnjem minutu, teško je vratiti se, ali jednostavno to je fudbal. Videli smo malo drugačiju stranu fudbala, koju mi nismo želeli, idemo dalje, čeka nas Liga Evrope, analiziraćemo, ali ne mogu ništa da kažem mojim igračima, dali su maksimum. Ako sumiramo ceo meč, da smo imali sve igrače u fit formi, bilo bi drugačije,a li nismo i ne treba da pričamo dalje. To je fudbal.

Da li ovaj rezultat vidite kao neuspeh ili šansu da pojurite proleće?

- Možemo da gledamo kako hoćete, ja neću da dajem takve izjave, jer ja, koliko god da vi pišete, ja se sa tim ne slažem, šta to znači da li je uspeh ili neuspeh, da li je katastrofa ili ne, kao da je sudnji dan. Fudbal se igra, idemo dalje, imamo Ligu Evrope, ne treba da se priča da ćemo da igramo polufinale Lige Evrope. Preterano je sa vaše strane. Igraćemo, trudićemo se da napravimo dobre rezultate u Ligi Evrope, kao što smo se trudili i u ostalim grupnim fazama, ali da li je katastrofa? Zašto, fudbal se igra, pa šta?

Pominjete katastrofu, ali da li je ovo neuspeh? Milojević je tada povisio ton!

- Ne slažem se. Po čemu je katastrofa. Vi sve to gledate kroz novac, vi ne pričate ko je kako igrao? Rade je igrao pod injekcijama, da li je njegova karijera bila u pitanji, samo se teži ka nekim ekskluzivama i klikovima, to je normalno, da postavite neko pitanje i čekate nešto negativno. I druge ekipe su ulagale, pašta? Samo se vrti oko novca fudbal ovde. Ne mislim da je katastrofa. Da li se neko slaže, nije ni bitno, uglavnom, to je moje mišljenje - završio je Milojević uz povišen ton prema novinarima na kraju.

