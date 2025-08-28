Slušaj vest

Timi Maks Elšnik definitivno napušta Marakanu i dres Crvene zvezde zameniće opremom Trabzona.

Slovenački vezni fudbaler prodat je turskom klubu za 5.000.000 evra, potvrđeno je Kuriru sa Marakane i Vladan Milojević ostaće bez bitnog šrafa u veznom redu.

Timi Maks Elšnik Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic

Posle neuspeha i činjenice da neće igrati u Ligi šampiona, menadžment Crvene zvezde odlučio je da unovči nekoliko fudbalera. Prvi koji je potegao nogu jeste Timi Maks Elšnik. Može se reći da je klub sa Marakane napravio odličan posao njegovom prodajom, jer je prošle godine Slovenac došao iz Olimpije u transferu vrednom 1.500.000 evra.

Vrlo je moguće da u narednim danima u Crvenu zvezdu dođe zamena za Elšnika. I u svojim redovima crveno-beli imaju igrače koji mogu da odgovore zadacima u veznom redu, koje je obavljao Slovenac. To se pre svega odnosi na mlade nade iz omladinske škole Jovana Šljivića i Vasilija Kostova.

Sigurno je da će minutažu u narednom periodu dobili Mahmudu Badžo, koji je ovog leta stigao iz Dunajske Strede. Deluje da je upravo on najbliži startnoj postavi, odnosno da bude partner Radetu Kruniću tokom sezone.

Vreme je za Tursku - Timi Maks Elšnik na utakmici protiv Leha Foto: Dragan Tesic

Timi Maks Elšnik je za Crvenu zvezdu odigrao ukupno 52 utakmice, dao je šest, a namestio 15 golova i imao je bitnu ulogu u osvajanju duple krune prethodne sezone.

