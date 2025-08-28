Slušaj vest

Evropska fudbalska unija (Uefa) danas je saopštila da će finale Lige šampiona za muškarce ubuduće počinjati tri sata ranije nego do sada, u 18 časova po centralnoevropskom vremenu

.Kako je navedeno, raniji termin je pogodniji za porodice i decu, olakšava korišćenje javnog prevoza nakon meča i omogućava navijačima da duže proslave u gradovima domaćinima.

Prvo finale sa novim terminom biće odigrano u subotu, 30. maja, na Puškaš Areni u Budimpešti. Od 2010. godine finala su igrana subotom, ali sa početkom u 21 čas, što je često značilo da utakmice koje odu u produžetke i penale završavaju tek pred ponoć.

"Novi termin usklađen je sa pristupačnijim televizijskim i digitalnim prenosima, čime se finale približava još široj globalnoj publici, sa posebnim naglaskom na mlađe gledaoce", navela je Uefa.

Odluka je doneta nakon konsultacija sa organizacijom "Football Supporters Europe", zvaničnim partnerom Uefa za pitanja navijača.

"Raniji početak čini jednodnevna putovanja izvodljivijim, smanjuje stres oko transporta i omogućava navijačima da uživaju u događaju bez brige o kasnim povratcima", izjavio je izvršni direktor FSE Ronan Evain.

Kurir sport