Slušaj vest

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević izjavio je danas da protivnik njegovog tima u predstojećoj utakmici Super lige Srbije, surdulički Radnik, ima interesantnu ekipu koja igra na intenzivan način i dodao da njegovi igrači ne smeju opušteno da uđu u taj duel.

"To je činjenica koju ne možemo da izbegnemo, ali očekujemo meč koji sigurno neće biti nimalo lak. Pre svega zato što je, na osnovu onoga što sam gledao, Radnik sastavio jednu prilično interesantnu ekipu sa zanimljivim pojedincima i igra na izuzetno intenzivan način. Neki statistički podaci jasno govore u prilog tome. Moje iskustvo govori da, kada ste u ovakvoj situaciji u kojoj ne možete da izbegnete ulogu jasnog favorita, nikako ne smete da uđete opušteno", naveo je Blagojević na konferenciji za novinare, a preneo Meridijan Sport.

Partizan će u subotu od 19.30 u Beogradu dočekati Radnik, u utakmici sedmog kola Super lige Srbije.

"Posle Crvene zvezde, Radnik je ekipa koja je primila najmanje šuteva protiv sebe, što dovoljno govori o njihovom načinu igre, posebno u odbrani. Na nekim utakmicama imaju i daleko veći broj faulova nego što to čine njihovi protivnici, posebno na protivničkoj polovini, što govori o kvalitetu njihovog presinga i načinu igre. To šalje poruku nama da ovu utakmicu ne smemo da shvatimo olako", rekao je Blagojević.

Partizan je prvi na tabeli sa 13 bodova iz pet utakmica, dok Radnik zauzima 13. mesto sa četiri boda iz šest mečeva.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Blagojević je rekao da su svi njegovi igrači, sem Ibrahima Zubairua, spremni za meč protiv Radnika.

"Imamo sve igrače na okupu. Ne mogu da kažem da je iko povređen, izuzev Zubairua koji je u fazi oporavka. Počeo je da radi intenzivne vežbe u okviru timskog treninga. Sve što ne podrazumeva kontakt, on već radi. Očekujemo ga uskoro i u tom delu. Zadovoljstvo je što imamo veliki broj igrača na raspolaganju i što se taj broj povećao do maksimuma. Nadamo se da će to potrajati što duže. Drago nam je što možemo da kažemo da imamo širi roster i veći izbor igrača za predstojeće utakmice", kazao je trener Partizana.

Beogradski crno-beli su u prethodnom kolu prekinuli svoj niz od četiri uzastopne pobede u državnom prvenstvu remijem protiv Radničkog iz Niša (2:2), a Blagojević je naveo da je ta utakmica pokazala da u Super ligi Srbije nema lakog protivnika.

"Nije dovoljno samo da uđete u meč kako treba, nego morate da imate konstantnost u energiji i u kvalitetu igre ako želite da pobeđujete. Sve to sada zvuči jednostavno i logično dok ja pričam, ali da je uvek tako u praksi, posebno kada je ovako mlad tim u pitanju, kao što je Partizan, ne bih imao potrebu da ovo naglašavam na konferenciji za štampu. Maksimalno smo motivisani posle, moram da naglasim, izgubljena dva boda u Nišu. Mi to tako gledamo", kazao je Blagojević.

Trener Partizana je rekao i da od njegovih igrača želi da izvuku pouku iz utakmice protiv niškog Radničkog.

"Taj meč ;se razvijao tako da smo mi jednostavno morali da pobedimo. Na kraju se desilo da jurimo da stignemo gol zaostatka. Uspeli smo u tome, bila je to vrlo turbulentna utakmica koja nam je donela događaje iz kojih možemo da izvučemo pouke. Ako sve to pravilno prihvatimo i iskoristimo u budućnosti, onda ta izgubljena dva boda ne moramo posmatrati kao nešto loše, već kao dobitak. Želim da verujem da smo iz te utakmice izvukli pouke i iskustva koja ćemo iskoristiti u narednom periodu kako bismo bili bolji", naveo je Blagojević.

Blagojević je izjavio i da ne očekuje da će biti dodatnih transfera do kraja prelaznog roka, ali i dodao da je to uvek promenjivo.