Slušaj vest

Utakmice će se igrati protiv Andore (6. septembar) i Srbije (9. septembar), a selektor priredio je nekoliko velikih iznenađenja.

1/6 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Srbije Foto: Starsport, STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Na spisku se nalazi 24 igrača, ali iznenađuje odsustvo nekih ključnih fudbalera. Naime, nema novog člana Real Madrida Trenta Aleksandera-Arnolda, kao ni Fila Fodena iz Mančester Sitija. Umesto njih, priliku su dobili neki novi i manje iskusni igrači, među kojima su debitanti Đed Spens iz Totenhema i Eliot Anderson, vezni fudbaler Notingem Foresta.

Poziv u reprezentaciju ponovo su dobili i fudbaleri koji su ranije bili izostavljeni. Tako se u tim vraća Džon Stouns, koji nije igrao za Englesku od oktobra prošle godine, dok je Markus Rašford ponovo među odabranima, iako je propustio junske mečeve protiv Andore i Senegala.

Spisak golmana čine Din Henderson (Kristal Palas), Džordan Pikford (Everton) i Džejms Traford (Mančester Siti). U odbrani su pozvani Dan Burn, Mark Geji, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis-Skeli, Tino Livramento, Džed Spens i Džon Stouns.

Vezni red predvode Eliot Anderson, Morgan Gibs-Vajt, Džordan Henderson, Deklan Rajs, Morgan Rodžers i Adam Vorton, dok su u napadu pozvani Džarod Bouen, Ebereči Eze, Entoni Gordon, Hari Kejn, Noni Madueke, Markus Rašford i Oli Votkins.

Englezi su kvalifikacije otvorili perfektno, ostvarivši tri pobede iz tri meča, i to bez primljenog gola — protiv Albanije 2:0, Letonije 3:0 i Andore 1:0.

BONUS VIDEO: