KO TO UDARA NA PIKSIJEVE "ORLOVE"? Englezi objavili moćan spisak za duel sa Srbijom!
Englezi su danas objavili konačan spisak fudbalera za predstojeće kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo 2026. godine.
Utakmice će se igrati protiv Andore (6. septembar) i Srbije (9. septembar), a selektor priredio je nekoliko velikih iznenađenja.
Na spisku se nalazi 24 igrača, ali iznenađuje odsustvo nekih ključnih fudbalera. Naime, nema novog člana Real Madrida Trenta Aleksandera-Arnolda, kao ni Fila Fodena iz Mančester Sitija. Umesto njih, priliku su dobili neki novi i manje iskusni igrači, među kojima su debitanti Đed Spens iz Totenhema i Eliot Anderson, vezni fudbaler Notingem Foresta.
Poziv u reprezentaciju ponovo su dobili i fudbaleri koji su ranije bili izostavljeni. Tako se u tim vraća Džon Stouns, koji nije igrao za Englesku od oktobra prošle godine, dok je Markus Rašford ponovo među odabranima, iako je propustio junske mečeve protiv Andore i Senegala.
Spisak golmana čine Din Henderson (Kristal Palas), Džordan Pikford (Everton) i Džejms Traford (Mančester Siti). U odbrani su pozvani Dan Burn, Mark Geji, Ris Džejms, Ezri Konsa, Majls Luis-Skeli, Tino Livramento, Džed Spens i Džon Stouns.
Vezni red predvode Eliot Anderson, Morgan Gibs-Vajt, Džordan Henderson, Deklan Rajs, Morgan Rodžers i Adam Vorton, dok su u napadu pozvani Džarod Bouen, Ebereči Eze, Entoni Gordon, Hari Kejn, Noni Madueke, Markus Rašford i Oli Votkins.
Englezi su kvalifikacije otvorili perfektno, ostvarivši tri pobede iz tri meča, i to bez primljenog gola — protiv Albanije 2:0, Letonije 3:0 i Andore 1:0.
