Fudbaleri Milana pobedili su večeras na gostovanju Leče sa 2:0, u utakmici drugog kola italijanske Serije A.

Milanu su dva puta poništeni golovi. Prvi put u četvrtom minutu poništen je pogodak Matea Gabije zbog prekršaja, dok je u 60. minutu bez pogotka ostao Santijago Himenes zbog ofsajda.

Gosti su u nastavku ipak stigli do pobede, a golove su postigli Ruben Loftus-Čik u 66. i Kristijan Pulišić u 86. minutu.

Za Milan je ceo meč odigrao srpski fudbaler Strahinja Pavlović, dok je celo drugo poluvreme za Leče igrao Nikola Štulić.

Milan je došao do prva tri boda u novoj sezoni, dok je Leče ostao na jednom bodu.

U sledećem kolu Milan dočekuje Bolonju, a Leče gostuje Atalanti.