Slušaj vest

Amorim je posle te katastrofe bio emotivan, rekavši da mnoge stvari u klubu moraju da se promene.

Pred novi izazov u Premijer ligi je rekao da se ne kaje zbog nešto žešće kritike svojih igrača i da je normalno to što ih ponekad mrzi.

"Svaki put kada izgubimo na onaj način, reagovaću isto. Nekada ću reći da mrzim svoje igrače, nekada da ih volim. Nekada ću ih braniti. Sve zavisi od ishoda. To je način na koji radim. Svi mi kažu da moram da budem mirniji pred medijima, ali ja ne mogu da budem takav", izjavio je Amorim.

1/4 Vidi galeriju Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Dodao je i da se njegove vizije o budućnosti u Junajtedu često menjaju.

"Nekad pomislim kako želim momentalno da dam otkaz, a nekad se vidim u klubu još 20 godina. U određenim situacijama ne volim da budem okružen svojim igračima, a to je nešto što moram da promenim", rekao je Amorim.

Junajted se u trećem kolu Premijer lige od 16 sati sastaje sa Barnlijem na domaćem terenu i pod velikim je pritiksom, jer je u prve dve runde uzeo samo jedan bod.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: