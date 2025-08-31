Slušaj vest

Mladi srpski golman iz Hrvatske Srđan Nedić ima novi klub!

Talentovani čuvar mreže Srđan Nedić (18) nedavno je dobio otkaz u klubu Vukovar 1991, jer je u mladosti na društvenim mrežama lajkovao jednu stranicu posvećenu četnicima.

Srđan Nedić, novi golman Radnika Foto: FK Radnik Bijeljina

Hrvati su od svega napravili veliki i nepotreban skandal, a Srđan Nedić je uprkos izvinjenju dobio otkaz. Za njega nije bilo milosti. Nisu reagovali ni fudbalski sindikati, kako u Hrvatskoj, a tako ni u Srbiji, da zaštite ovog momka. Da podsetimo, lajkovao je stranicu posvećenu četnicima koja nije aktivna dugi niz godina i to kao 12-ogodišnjak.

Bez obzira što je trener kluba Vukovar 1991 Gordon Šildenfeld izašao u medije i pokušao da izjavama zaštiti mladog Srđana Nedića, klub je ostao pri ranijem stavu, a ni javnost u Hrvatskoj nije imala razumevanja za mladog Srbina. Posle toga, mladi golman je bio "ni na nebu, ni na zemlji". Pričalo se da bi Nedić mogao da dođe u Srbiju, bio je u kontaktu sa nekoliko klubova, ali ništa nije bilo konkretno.

1/6 Vidi galeriju Srđan Nedić Foto: FK Radnik Bijeljina

Na kraju, spas sa Srđana Nedića došla je iz Republike Srpske. Klub Radnik iz Bijeljine oberučke je prihvatio golmana pred kojim je lepa perspektiva.

- Novo pojačanje na golu! Konkurenciju među stativama u FK Radnik pojačao je Srđan Nedić, mladi i talentovani golman rođen 27. decembra 2006. godine u Vukovaru. U naš klub dolazi iz NK Vukovar 1991, člana hrvatskog HNL-a, a svoju fudbalsku karijeru započeo je u redovima NK Cibalija Vinkovci. Srđane, dobro došao u Bijeljinu - napisali su na zvaničnom Fejsbuk profilu Radnika.

Radnik iz Bijeljine dobro je otvorio sezonu u Premijer ligi BiH. Jedan od četiri kluba iz Republike Srpske nalazi se na trećem mestu na tabeli, sa osam bodova iz pet kola. Trenutno, mesto prvog golmana Radnika drži Nikola Lakić (29), dok je drugi izbor Elvir Lako (26).