Novi Pazar - Crvena zvezda
Iz minuta u minut
SUPERLIGA SRBIJE
NOVI PAZAR - CRVENA ZVEZDA: Šampion u Pazaru vida evropske rane, Radonjić i Arnautović u startnoj postavi!
Fudbaleri Crvene zvezde gostuju Novom Pazaru u utakmici 7. kola Superlige Srbije.
Utakmica počinje u 19.30 časova.
Ključni događaji
Uživo
Samo ključni događaji
18:31
Sastavi:
NOVI PAZAR: Samčović - Marinković, Hadžimujović, Brunčević, Miletić - Sise, Togbe - Malekinušić, Davidović, Petković - Ijede
C. Zvezda: Mateus , Stanković, Rodrigao, Leković, Seol - Badžo, Kostov - Radonjić, Katai, Milson - Arnautović
