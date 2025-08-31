Svi događaji
18:31

Sastavi:

NOVI PAZAR: Samčović - Marinković, Hadžimujović, Brunčević, Miletić - Sise, Togbe - Malekinušić, Davidović, Petković - Ijede

C. Zvezda: Mateus , Stanković, Rodrigao, Leković, Seol - Badžo, Kostov - Radonjić, Katai, Milson - Arnautović

17:14

Milojević pred Novi Pazar

VLADAN MILOJEVIĆ POZIVA NA OPREZ PRED MEČ SA NOVIM PAZAROM: "Znamo da je to jedno od najtežih gostovanja u ligi"
17:08

Zvezda maksimalna

Crvena zvezda je trenutnoi treća na tabeli sa  12 bodova, ali i dve utakmice manje koje su odložene zbog evropskih obaveza. Novi Pazar je sedmoi na tabeli, sa osam bodova iz pet mečeva.