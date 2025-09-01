Slušaj vest

Konačno je gotova najveća, ali i najskuplja transfer-saga leta!

Liverpul je postigao dogovor sa Njukaslom oko transfera švedskog napadača Aleksandera Isaka, objavio je renomirani Atletik.

Napadač bi trebalo da u ponedeljak obavi lekarske preglede, nakon čega će potpisati šestogodišnji ugovor.

Vrednost transfera iznosi 125.000.000 funti, što ga čini najskupljim igračem u istoriji Premijer lige i premašuje rekord Čelsija za Enca Fernandeza iz januara 2023. godine.

Engleski šampion ovog leta već je doveo Florijana Virca iz Bajera za paket vredan 116.000.000 funti, ali je upravo dolazak Isaka najskuplji transfer na tržištu.

Šveđanin je prošle sezone postigao 27 golova u 42 utakmice za Njukasl i bio odmah iza Mohameda Salaha na listi strelaca, potvrdivši status jednog od najubojitijih napadača Evrope.

Njukasl je dugo odolevao prodaji, odbivši prethodnu ponudu od 110.000.000 funti i ističući da igrač nije na prodaju. Ipak, nakon višenedeljnih pregovora i Isakovog jasnog stava da želi prelazak na Enfild, te bojkota klupskih obaveza, klub sa Sent Džejms Parka ipak je popustio.

Liverpul je ovog leta već potrošio oko 416 miliona funti (bez bonusa), dovodeći pored Virca i Iga Ekitikea, Miloša Kerkeza, Džeremija Frimponga, Giorgija Mamardašvilija, Armina Pecija i Đovanija Leonija.

Arne Slot dobio je kompletnog napadača koji bi trebalo da unese dodatnu dubinu i raznovrsnost u ofanzivi.

“Redsi” su sezonu otvorili na savršen način, sa tri pobede u prva tri kola, uključujući i trijumf od 3:2 protiv Njukasla u nadoknadi vremena i minimalni trijumf nad Arsenalom protekle večeri, a dolazak Isaka bi mogao da bude ključan u odbrani titule i jurišu na nove trofeje.

