Erik ten Hag nije više trener Bajer Leverkuzena
KRAJ SARADNJE
OTPUŠTEN ERIK TEN HAG! Holanđanin dobio novi otkaz!
Slušaj vest
Holandski fudbalski trener Erik ten Hag napušta klupu Bajer Leverkuzena nakon svega dva odigrana kola u Bundesligi, preneo je danas Skaj Sport. Holanđanin je preuzeo tim ovog leta, zamenivši Ćabija Alonsa, ali nije uspeo da zabeleži pobedu u prva dva prvenstvena susreta.
Erik Ten Hag Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, AP Photo/Dave Thompson
Vidi galeriju
Njegov debi na klupi obeležen je i ubedljivim porazom u prijateljskom meču od Flamengove U20 ekipe (1:5), odigranom 18. jula.
Kako prenose nemački mediji, jutarnji trening u ponedeljak je odložen, a klub bi uskoro trebalo da objavi zvanično saopštenje o raskidu saradnje.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši