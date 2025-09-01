Slušaj vest

Holandski fudbalski trener Erik ten Hag napušta klupu Bajer Leverkuzena nakon svega dva odigrana kola u Bundesligi, preneo je danas Skaj Sport. Holanđanin je preuzeo tim ovog leta, zamenivši Ćabija Alonsa, ali nije uspeo da zabeleži pobedu u prva dva prvenstvena susreta.

1/7 Vidi galeriju Erik Ten Hag Foto: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin Rickett / PA Images / Profimedia, AP Photo/Dave Thompson

Njegov debi na klupi obeležen je i ubedljivim porazom u prijateljskom meču od Flamengove U20 ekipe (1:5), odigranom 18. jula.

Kako prenose nemački mediji, jutarnji trening u ponedeljak je odložen, a klub bi uskoro trebalo da objavi zvanično saopštenje o raskidu saradnje.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: