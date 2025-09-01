Slušaj vest

Đanluiđi Donaruma će nastaviti karijeru u Mančester sitiju, a time je završena jedna od najvećih letnjih saga u svetskom fudbalu.

Italijan je iznenada odstranjen iz Pari Sen Žermena i takva odluka je iznenadila mnoge. Trener Luis Enrike je na prilično čudan način objasnio zbog čega je Donaruma nepotreban.

U međuvremenu, čuvar mreže je prihvatio odluku i započeo potragu za novim timom.

Prema najnovijim informacijama, tokom poslednjeg dana prelaznog roka za engleske klubove, Mančester siti je uspeo da završi dolazak sjajnog Italijana.

Đanluiđi Donaruma ima 26 godina, ali ogromno iskustvo iza sebe. Kao mladić je počeo da brani za prvi tim Milana gde se zadržao do 2021. godine.



Četiri sezone je uspešno branio za PSŽ, a sada će se oprobati i u Premijer ligi. Nema sumnje da će biti ogromno pojačanje za Pepa Gvardiolu i "građane".

