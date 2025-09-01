Slušaj vest

Đanluiđi Donaruma će nastaviti karijeru u Mančester sitiju, a time je završena jedna od najvećih letnjih saga u svetskom fudbalu.

Italijan je iznenada odstranjen iz Pari Sen Žermena i takva odluka je iznenadila mnoge. Trener Luis Enrike je na prilično čudan način objasnio zbog čega je Donaruma nepotreban.

U međuvremenu, čuvar mreže je prihvatio odluku i započeo potragu za novim timom.

Prema najnovijim informacijama, tokom poslednjeg dana prelaznog roka za engleske klubove, Mančester siti je uspeo da završi dolazak sjajnog Italijana.

Jedan od najboljih golmana na planeti - Đanluiđi Điđi Donaruma Foto: Juan Mabromata / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Đanluiđi Donaruma ima 26 godina, ali ogromno iskustvo iza sebe. Kao mladić je počeo da brani za prvi tim Milana gde se zadržao do 2021. godine.

Četiri sezone je uspešno branio za PSŽ, a sada će se oprobati i u Premijer ligi. Nema sumnje da će biti ogromno pojačanje za Pepa Gvardiolu i "građane".

Ne propustiteFudbalJURILI GA PORTO I MILAN, ON DOLAZI NA MARAKANU! USKORO ĆE ODJEKNUTI "BOMBA"! Zvezda našla zamenu za Krunića, ovo je najskuplje pojačanje u istoriji kluba?!
Tomaš Hendel
FudbalOTPUŠTEN ERIK TEN HAG! Holanđanin dobio novi otkaz!
profimedia0810640309.jpg
FudbalDNO DNA! UJEDANJE PROTIVNIKA NIJE NIŠTA ZA OVO, SADA JE OTIŠAO KORAK DALJE! Suarez odvratnim gestom zgrozio planetu - pljunuo je čoveka pred svima! VIDEO
Screenshot 2025-09-01 115859.jpg
Fudbal"NEKO JE POMINJAO PASOŠ..." Piksi otkrio zbog čega je zvao Ognjena Ugrešića u reprezentaciju: Ovo je prava istina o fudbaleru Partizana!
Ognjen Ugrešić

Bonus video:

Siniša Mihajlović, Dražen Mihajlović, Đanluiđi Donaruma Izvor: Instagram