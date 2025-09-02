Slušaj vest

Reprezentacija Srbije će protiv selekcije Francuske igrati 8. septembra od 21 čas.

Na okupljanje se zbog povreda nisu pojavili Aleksandar Stanković (Klub Briž) i Mihailo Ivanović (Milvol), umesto kojih je selektor Zoran Mirković pozvao Nikolu Krstića (IMT) i Lazar Stojanovića (Čukarički).

Na spisku se, pored Krstića i Stojanovića, nalaze i: Golmani: Luka Lijeskić (Radnički 1923), Lazar Kaličanin (Čukarički) i Viktor Džodić (Monpelje).

Odbrambeni igrači: Ognjen Mimović (Fenerbahče), Vukašin Đurđević (Partizan), Veljko Milosavljević (Crvena zvezda), Stefan Leković (Crvena zvezda), Bojan Kovačević (Kadiz), Adem Avdić (Crvena zvezda) i Stefan Bukinac (Vojvodina).

Igrači sredine terena: Stefan Džodić (Almerija), Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Vanja Dragojević (Partizan), Jovan Šljivić (Crvena zvezda), Nemanja Trifunović (Partizan), Uroš Miladinović (Čukarički), Milan Aleksić (Sanderlend), Bogdan Mirčetić (Radnički 1923) i Lazar Jovanović (Štutgart).

Napadači: Mihajlo Cvetković (Anderleht), Jovan Milošević (Partizan) i Jovan Mijatović (Leuven).

- Okupljamo se polako, ovde ćemo biti do subote ujutru, kada putujemo u Lorijen i u ponedeljak igramo utakmicu protiv Francuza. Radićemo kvalitetno, biće dana kada ćemo imati dva treninga dnevno. Ovo prvo okupljanje ćemo iskoristiti, između ostalog, da se što bolje međusobno upoznamo - naveo je Mirković, a preneo Fudbalski savez Srbije.

Selekcija Srbije je u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo 2027. godine već igrala protiv reprezentacija Turske, Bosne i Hercegovine, Gruzije, Bugarske i Grčke.

