Slušaj vest

Mladi defanzivac Veljko Milosavljević oprostio se od Crvene zvezde emotivnom porukom u kojoj je naglasio da iako odlazi iz kluba, crveno-bela boja će zauvek ostati deo njegovog identiteta.

Podsetimo, Milosavljević je za 15 milioan evra otišao u Bornmut, u rekordnoj prodaji klub, a putem društvenih mreža se obratio javnosti:

- Ovaj dan je došao brže nego što sam očekivao... Iako sam znao da će doći trenutak kada ću morati da se rastanem sa Zvezdom, nikada nije pravi momenat za to. Odrastao sam na Marakani i prošao sa mojom Zvezdom najlepše trenutke u životu, ali i one teške.

1/12 Vidi galeriju Veljko Milosavljević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

On je zahvalio svima koji su učestvovali u njegovom fudbalskom i ličnom razvoju.

- Zahvalio bih se svima koji su uticali na to da postanem dobar fudbaler, kao i dobar čovek pre svega, i gledali me svakog novog dana kako rastem. Hvala svim trenerima i saigračima, hvala svim zaposlenima u klubu, jer su svi oni zaslužni za to što sam u Zvezdi ostvario svoje snove. Igrati za klub koji voliš je nešto posebno i osećaj koji ne može da se meri ni sa jednim drugim.

Posebnu zahvalnost uputio je i navijačima.

- Hvala i navijačima koji su bili uz nas i kada smo zajedno slavili i kada smo delili tugu. Od danas, pridružujem se njima i biću do kraja života uz Zvezdu, makar neko vreme kao navijač, dok se jednog dana ne vratim na Marakanu.

Milosavljević je istakao i kolika mu je bila čast da deli svlačionicu sa velikim imenima srpskog fudbala.

- Čast mi je što sam igrao i delio svlačionicu sa majstorima fudbala, koji su mi bili uzori, dok sam igrao za mlađe kategorije. Takođe mi je čast što gde god da budem nastavljao karijeru, zauvek ću ostati "Zvezdino dete"! Želim Zvezdi mnogo sreće u osvajanju novih trofeja i učešćima u evropskim takmičenjima. Od rođenja mog... Zauvek vaš, Veljko Milosavljević - stoji u objavi na Instagramu.

BONUS VIDEO: