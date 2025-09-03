NASTAVLJA SE POTCENJIVANJE I PONIŽAVANJE STANKOVIĆA U RUSIJI: Neverovatno je zbog čega su ga opet napali!
Dejan Stanković radi u Rusiji pod ogromnim pritiskom. I tako već drugu sezonu.
Spartak iz Moskve je najpopularniji klub u Rusiji, ekipa za koju navijaju milioni ljudi, ne samo u Moskvi, već i šire. A, na titulu se čeka do 2017. godine.
Ove sezone Spartak iz Moskve nije počeo kako je javnost očekivala. Zamereno je Dejanu Stankoviću da je potrošio ogroman novac na pojačanja, a da nije napravio ekipu. Novinari i bivši fudbaleri zahtevali su njegov otkaz početkom avgusta, ali je Dejan Stanković zahvaljujući određenim rezultatima uspeo da opstane. Prigovaraju Rusi Dekiju i zbog njegovih izliva emocija, nisu navikli na takvo ponašanje trenera.
Međutim, napadi ne prestaju. Svedoci smo da ruski fudbalski analitičari, bivši treneri i igrači neprestano potcenjuju i omalovažavaju rad Dejana Stankovića. Nemaju ni trunka poverenja u rad srpskog trenera.
Leonid Slucki, veliko trenersko ime u Rusiji, nekadašnji šef struke CSKA i selektor te zemlje, stao je u red onih koji umanuju i obezvređuju Dejana Stankovića.
- Stanković je trener kategorije koji se oslanja na selekciju, emocije, duh i ljudske odnose... Ali se ne oslanja na taktiku, na sistem, na međusobno razumevanje između igrača. Stoga, kada budemo sedeli ovde posle 15, 20, 30. kola, reći ćemo isto. Spartak nikada neće imati sistemsku igru. Treniranje je zamenjeno selekcijom. Ne kažem da je to loše, ali to su uvek različiti utisci, emotivne odluke - rekao je Leonid Slucki, koji od 2023. radi u Kini kao trener ekipe Šangaj Šenhua i dodao:
- Čak i ako igrač bude isključen, tim ne bi trebalo da se raspadne. Ako je strukturiran. Može da izgubi, ali za mene, strukturiran ili nestrukturiran znači da se tim raspada, ili ne. Meni je ovde sve apsolutno jasno.
Ubeđen je Slucki da Spartak pod vođstvom Srbina ne može biti prvak Rusije.
- Da uzmu prvenstvo? Ne! Takav pristup može dovesti do određenih visokih mesta, ali ne i do osvajanja prvenstva. Sa takvim pristupom je moguće, na primer, osvojiti Kup Rusije. Sasvim moguće. Format Kupa je pogodniji.
Komentarisao je i vest da bi Žoze Murinjo za platu od 20 miliona evra godišnje mogao da dođe u Rusiju.
- Danas je ovo isti format trenera, samo drugačije razmere. Kao umetnik iz pozorišta u Nižnjem Novgorodu i počasni umetnik Rusije. Stilski je isto. Možda tako treba da bude i za Spartak. Ne govorim o samom stilu, govorim o tome kako će se to desiti.
Bio je hrabar Slucki i da prognozira koje će mesto Spartak osvojiti ove sezone.
- Biće između četvrtog i šestog mesta. Možda od trećeg do šestog. Imaju prejak tim. Spartakova ekipa neće dozvoliti da padnu ispod šestog mesta, ali Spartak neće zauzeti više od trećeg mesta - kategorički je tvrdio Slucki gostujući u podkastu "Ovo je fudbal, brate!"