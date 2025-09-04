Adem Ljajić, Viktor Ibarbo i Leandro Paredes u danima dok su igrali za Romu

Intima bi trebalo da ostane u zidovima svlačionice, nepisano je pravilo među sportistima i sportiskinjama.

Ali, nije uvek tako. Veliki broj fudbalera tokom karijere, a još više posle nje, koristi svaku priliku da dođe do nove slave. Ne biraju se sredstva. U javnost se iznose detalji koji zaprepašćuju i intrigiraju široke narodne mase.

Alan Nijom, fudbaler iz Kameruna Foto: Dennis Agyeman / AFP / Profimedia

Fudbaler iz Kameruna Alan Nijom (37) prisetio se zajedničkih dana sa Kolumbijcem Viktorom Ibarbom (35), iz vremena kada su delili svlačionicu u engleskom Votfordu. Nijom i Ibarbo igrali su zajedno u sezoni 2015/2016, a Kamerunca je impresionirala veličina Ibarbovog penisa.

Nijom je, gostujući u podkastu "El After" pričao upravo o svom nekadašnjem saigraču:

- Prvi put kad sam ga video pod tušem... Nikada pre nisam video nešto slično. Visok je 190 centimetara. Njegov penis dosezao je više od pola puta niz nogu. Pomislio sam "WTF". Sećam se i jedne žene koja je radila u klubu, a jednom je došla kod meni i pitala: Oprostite, Alane, da li je istina sve to što se priča za Ibarba? Govore da nešto nije u redu s njegovom nogom i svi u administraciji kluba su uplašeni - otkrio je Nijom.

Viktor Ibarbo, fudbaler iz Kolumbije Foto: CRIS BOURONCLE / AFP / Profimedia

Kamerunac se tu nije zaustavio. Nastavio je da šokira mase, prisetivši se Ibarbovih muka dok je igrao u Italiji, u Kaljariju.

- Jedna nesrećna žena zatražila je lekarsku pomoć posle odnosa sa Ibarbom. Jednom je tu ženu nakon izlaska odveo u bolnicu. Ozbiljno.

Zanimljivo, Viktor Ibarba igrao je u Romi 2015. godine zajedno sa srpskim fudbalerom Ademom Ljajićem. Ako je suditi po fotografijama iz tog vremena, Ljajić i Ibarba su se odlično provodili, a društvo su im pravili Argentinac Leandro Paredes i legendarni as "vučice" Danijele De Rosi.

Adem Ljajić, Viktor Ibarbo i Danijele De Rosi, fudbaleri Rome Foto: Claudio Pasquazi / AFP / Profimedia

Prema pisanju britanskih medija, lekari su objavili medicinski izveštaj kojim su potvrdili seksualni odnos sa Ibarbom i naveli da je žena imala niz zdravstvenih problema koji su je prisilili na neugodan odlazak u bolnicu zbog penisa Kolumbijca, koji je bio "neuobičajen".

Sama žena navodno je lekarima rekla da igrač "ima doista preterano velik penis" i da je zbog toga morala otići u bolnicu nakon što je tokom odnosa osetila jak bol.

Viktor Ibarbo nikada nije komentarisao priče o veličini svog ponosa. Poslednjih godina svoj profil na društvenim mrežama drži zaključan, jer je bio meta raznih komentara. Bivši je reprezentativac Kolumbije, čiji dres je nosio 15 puta i dao jedan gol. Pored Votforda, igrao je još za Atletiko Nasional, Kaljari, Romu, Panatinaikos, Sagan Tosu, Varen Nagasaki, Americu de Kali i Inter Palmiru, čiji je igrač i danas.

Odrastao je u radničkoj porodici u gradu Kaliju, sa sedmoro braće. Otac mu je bio električar, a majka domaćica. Oženjen je sa Siril, sa kojom ima sina Martina. Kada se vratio iz Votforda u Kolumbiju i potpisao za Atletiko Nasional 2016. godine, bio je žrtva pljačke nakon što mu je u Medeljinu iz kuće oduzet nakit, vredan 20.000 dolara.

Za svog fudbalskog oca Viktor Ibarbo smatra Zdenjeka Zemana sa koji je sarađivao u Kaljariju. Zajedno su sarađivali šest godina, od 2011. do 2017, a Ibarbo je za klub sa Sardinije odigrao 116 utakmica i dao 15 golova. Pored španskog jezika, govori engleski i italijanski.

Alan Nijom je bio član Arle-Avinjona, Udinezea, Granade, Votforda, WBA, Leganesa i Hetafea. Za reprezentaciju Kameruna ima 18 utakmica.