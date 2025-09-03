Slušaj vest

Navijači iz više od 400 grupa iz Evrope pozvali su Evropsku fudbalsku uniju (UEFA) i Međunarodnu fudbalsku federaciju (FIFA) da blokiraju zahteve španske i italijanske lige da organizuju prvenstvene utakmice u inostranstvu.

Fudbalski savez Španije odobrio je planove da se utakmica Barselone i Viljareala odigra u decembru u Majamiju, a Serija A želi da Milan igra protiv Koma u februaru u Pertu, u Australiji.

Uoči sastanka Izvršnog odbora UEFA u Albaniji naredne nedelje, zvanično priznata grupa za vezu navijača "Fudbalski navijači Evrope" (FSE), želi da ukaže na veliko protivljenje navijača da se utakmice igraju u inostranstvu, uključujući i jednu navijačku grupu Viljareala.

- Pozivamo UEFA, FIFA i sve nacionalne saveze da ostanu čvrsti, da igraju svoju ulogu regulatora fudbala i da obezbede da fudbal ostane ukorenjen u našim zajednicama, gde i pripada. Klubovi nisu kompanije za zabavu ni putujući cikrusi. Oni postoje za dobrobit svojih zajednica i pružaju osećaj pripadnosti, gde navijači decenijama prisustvuju utakmicama na domaćem terenu - navodi se u saopštenju FSE, uz podršku navijačkih grupa iz 25 zemalja.

Kritičari planova, uključujući i najvišeg sportskog zvaničnika Evropske komisije u Briselu Glena Mikalefa, tvrde da bi odigravanjem utakmica u inostranstvu sportski integritet liga bio neuravnotežen i oštećen.

Navijačke grupe navele su da bi dozvola Barseloni i Milanu da igraju u inostranstvu "odmah otvorila Pandorinu kutiju sa nepredvidivim i nepovratnim posledicama".

Predsednik UEFA Aleksander Čeferin rekao je prošle nedelje da evropska kuća fudbala mora da razgovara sa Fifom i da trenutno ima ograničena zakonska ovlašćenja da zaustavi utakmice u inostranstvu ako se nacionalni savezi koji su uključeni u to slože.

