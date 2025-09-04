Slušaj vest

Dušan Arsenijević, legendarni fudbaler FK Rad sa Banjice, je preminuo, a tužne vesti javnosti je podelio klub koji trenutno igra u Prvoj beogradskoj ligi.

Rad se oprostio od Arsenijevića emotivnom porukom:

- Sa velikim bolom vas obaveštavamo da je preminuo Dušan Buce Arsenijević, nekadašnji igrač i legenda FK Rad. Za Rad je nastupao početkom devedesetih godina i bio jedan od najboljih fudbalera svog vremena. Počivaj u miru i nek ti je laka crna zemlja - stoji u objavii FK Rad.

Arsenijević je početkom devedesetih bio jedan od najboljih fudbalera Rada i ovo je veliki gubitak za nebesko plavu porodicu.

