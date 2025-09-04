Slušaj vest

Zbog kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine, nacionalne lige širom Evrope su prekinute.

Reprezentaciju Srbije očekuju mečevi protiv Letonije i Engleske u septembarskom terminu, a dok traje reprezentativna pauza u Superligi Srbije, Partizan i Železničar su dogovorili prijateljski susret.

Meč će biti odigran u subotu od 17.30 u Sportskom centru "Zemunelo", objavio je portal "epancevo.rs".

Ova dva tima već su se sastala na početku ove sezone, u 1. kolu kada je Partizan u Pančevu slavio sa 1:0.

Jedini gol u 97. minutu tog duela postigao je Andrej Kostić glavom posle centaršuta Milana Vukotića.

Ovaj susret, naravno, biće zatvoren za javnost, a treneri Srđan Blagojević i Radomir Koković će odmeriti snage i proveriti različite taktičke zamisli.

Železničar neće imati Milosavljevića koji ima reprezentativne obaveze, a Partizan ima mnogo više takvih "problema".

Crno-beli su trenutno bez Simića, Đurđevića, Roganovića, Dragojevića, Ugrešića, Trifunovića, Vukotića, Bogdana i Andreja Kostića, te Jovana Miloševića.

Nakon pauze u prvenstvu Partizan će gostovati u Subotici pred "večiti" derbi, dok će Železničar gostovati Crvenoj zvezdi.