Fudbalska reprezentacija Turske pobedila je večeras u Tbilisiju domaću Gruziju 3:2, u utakmici prvog kola Grupe E u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

Turska je povela u trećem minutu golom Merta Muldura, a zatim je dvostruki strelac bio Kerem Akturkoglu u 41. i 52. minutu.

Golove za Gruziju postigli su Zuriko Davitašvili u 63. minutu i Hviča Kvarachelija u osmom minutu nadoknade vremena.

Turski tim utakmicu je završio sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Baris Jilmaz.

Turska će u drugom kolu u nedelju dočekati Španiju, a Gruzija će biti domaćin Bugarskoj.

U Grupi G Litvanija je Kaunasu, u utakmici petog kola odigrala nerešeno 1:1 protiv Malte.

Malta je povela golom koji je Aleksander Satarijano postigao u 83. minutu, a domaći su osvojili bod pogotkom Gvidasa Ginejtisa iz jedanaesterca u sedmom minutu nadoknade vremena.

Obe ekipe utakmicu su završile sa desetoricom. Igrač Malte Džejk Azpoardi dobio je crveni karton u prvom minutu nadoknade, a domaći fudbaler Edgaras Utkus dobio je drugi žuti karton u 10. minutu nadoknade vremena.

Litvanija je odigrala četiri utakmice i ima tri boda na četvrtom mestu na tabeli, a Malta je odigrala meč više i ima dva boda.

U sledećem kolu Litvanija će u nedelju dočekati Holandiju, a Malta će 9. oktobra biti domaćih Holandiji.