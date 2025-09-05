Slušaj vest

U samom finišu prelaznog roka odjeknula je bomba na zagrebačkom Maksimiru.

U Dinamo Zagreb na jednogodišnju pozajmicu iz Milana stiže 27-godišnji reprezentativac Alžira - Ismael Benaser.

Benaser je već na putu za Zagreb, hrvatski klub dogovorio je jednogodišnju pozajmicu sa opcijom otkupa ugovora i ostalo je samo da Benaser odradi lekarske preglede kako bi se ozvaničio njegov dolazak.

Sa sedam miliona evra bruto platom, Benaser je bio treći najplaćeniji igrač Milana i italijanski klub je silno želeo da ga se reši ovog leta. Imao je ponude da se preseli u Saudijsku Arabiju, ali odbijao je da to učini. Kada se prelazni rok u najjačim evropskim ligama završio, Dinamo je iskoristio šansu da ga dovede, a ključnu ulogu u transferu odigrao je bivši as Milana i aktuelni sportski direktor Modrih - Zvonimir Boban.

Alžirac prema Transfermarktu trenutno vredi 15 miliona evra i ima važeći ugovor sa Milanom na još de sezone. U dogovoru sa Rosonerima, Dinamo će pokriti deo njegove plate.

Kurir sport