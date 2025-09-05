PONOĆNA BOMBA U ZAGREBU! Dinamo završio neverovatno pojačanje: Fudbaler Milana stiže na Maksimir!
U samom finišu prelaznog roka odjeknula je bomba na zagrebačkom Maksimiru.
U Dinamo Zagreb na jednogodišnju pozajmicu iz Milana stiže 27-godišnji reprezentativac Alžira - Ismael Benaser.
Benaser je već na putu za Zagreb, hrvatski klub dogovorio je jednogodišnju pozajmicu sa opcijom otkupa ugovora i ostalo je samo da Benaser odradi lekarske preglede kako bi se ozvaničio njegov dolazak.
Sa sedam miliona evra bruto platom, Benaser je bio treći najplaćeniji igrač Milana i italijanski klub je silno želeo da ga se reši ovog leta. Imao je ponude da se preseli u Saudijsku Arabiju, ali odbijao je da to učini. Kada se prelazni rok u najjačim evropskim ligama završio, Dinamo je iskoristio šansu da ga dovede, a ključnu ulogu u transferu odigrao je bivši as Milana i aktuelni sportski direktor Modrih - Zvonimir Boban.
Alžirac prema Transfermarktu trenutno vredi 15 miliona evra i ima važeći ugovor sa Milanom na još de sezone. U dogovoru sa Rosonerima, Dinamo će pokriti deo njegove plate.
Kurir sport