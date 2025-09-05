Slušaj vest

Čukarički je doveo još jedno pojačanje za narednu sezonu, ugovor sa klubom sa Banovog brda potpisao je Matija Marsenić, koji se obavezao na dvogodišnju vernost.

Marsenić je rođen 3. januara 2005. godine u Beranu, a sa 14 godina otišao je u Akademiju Bajera iz Leverkuzena, gde je imao zapažene partije. Po završenom stažu u omladinskim kategorijama ovog tima odigrao je i nekoliko prijateljskih susreta za Bajer.

U februaru ove godine veznjak je potpisao ugovor sa poljskim članom elitnog ranga Gornjikom, ali se posle pola sezone u ovom klubu seli na Banovo brdo, gde će pokušati da se izbori za minute u seniorskom fudbalu.

Detalji sa prijateljske utakmice Čukarički - Rijeka Foto: Fk Čukarički

Prethodno, Čukarički su pojačali Nenad Tomović, Ismail Maiga, Ognjen Abramušić, Abubakar Sise, Vuk Bogdanović, Andreja Stojanović i Pol Embong, dok su klub napustili Mihajlo Cvetković, Andrej Bačanin, Nikola Stanković, Đorđe Ivanović, Nemanja Milojević, Stefan Hajdin, Miladin Stevanović, Mitar Ergelaš i Vukašin Jovanović.

