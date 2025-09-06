Slušaj vest

Predsednik FSS-a Branko Radujko osvrnuo se na veliki skandal koji se desio uoči okršaja Letnoje i Srbije u Rigi. Na kraju, "orlovi" su slavili golom Dušana Vlahovića - 1:0.

Naime, obezbeđenje ispred stadiona iz nepoznatih razloga ne dozvoljava ulaz našim navijačima koji na sebi imaju obeležja Srbije.

Oni zahtevaju od naših navijača da skinu sa sebe svako moguće obeležje Srbije - dres, majicu, šal, kačket, dok ni zastavu ne mogu da unesu na tribine... Zaista sramotno od strane domaćina.

- U Letoniju smo došli da igramo fudbal i predstavljamo svoju zemlju, a naši navijači su došli da podrže svoj državni tim.
Nikada se nismo suočili sa ovakvim stavom domaćina niti smo čuli za ovakvu praksu na koju necemo ostati nemi i ravnodušni!

- Fudbalski savez Srbije vec je usmeno upoznao UEFA sa ovim neobjašnjivim postupkom letonskog saveza, a već u ponedeljak će se dopisom obratiti UEFA i FIFA povodom sramnih postupaka domaćina danas u Rigi. Zahvaljujemo se našim ljudima na podršci i pozivamo ih da se u međuvremenu svi zajedno okrenemo predstojećoj utakmici sa Engleskom u utorak u Beogradu - rekao je Radujko.

