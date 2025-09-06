Slušaj vest

Naime, obezbeđenje ispred stadiona iz nepoznatih razloga ne dozvoljava ulaz našim navijačima koji na sebi imaju obeležja Srbije.

Oni zahtevaju od naših navijača da skinu sa sebe svako moguće obeležje Srbije - dres, majicu, šal, kačket, dok ni zastavu ne mogu da unesu na tribine... Zaista sramotno od strane domaćina.

- U Letoniju smo došli da igramo fudbal i predstavljamo svoju zemlju, a naši navijači su došli da podrže svoj državni tim.

Nikada se nismo suočili sa ovakvim stavom domaćina niti smo čuli za ovakvu praksu na koju necemo ostati nemi i ravnodušni!

- Fudbalski savez Srbije vec je usmeno upoznao UEFA sa ovim neobjašnjivim postupkom letonskog saveza, a već u ponedeljak će se dopisom obratiti UEFA i FIFA povodom sramnih postupaka domaćina danas u Rigi. Zahvaljujemo se našim ljudima na podršci i pozivamo ih da se u međuvremenu svi zajedno okrenemo predstojećoj utakmici sa Engleskom u utorak u Beogradu - rekao je Radujko.

