Fudbalska reprezentacija Srbije dospela je u težak položaj posle poraza od Engleske u kvalifikacijama za Mundijal.

Možda i meč odluke biće odigran 11. oktobra u Beogradu, kada Srbija dočekuje Albaniju.

Nažalost, Srbija će u toj utakmici biti drastično oslabljena. Na stadionu "Rajko Mitić" neće igrati kapiten Nikola Milenković, kao ni Saša Lukić.

Milenković je dobio direktan crveni karton posle starta nad Harijem Kejnom kao poslednji igrač odbrane, dok je Lukić u ranoj fazi utakmice javno opomenut, čime je kolekcionirao žute kartone.

Ovo je zaista žestok udarac za već uzdrmanu selekciju Srbije i videćemo kako će ga stručni štab i igrači rešiti.

Albanci prete

Albanija je savladala Letoniju sa 1:0, prestigla Srbiju na tabeli u kvalifikacijama za Mundijal i meč u Beogradu koji je na programu 11. oktobra imaće dodatnu težinu.

Posle bruke Srbije i trijumfa Albanije javio se i fudbaler te reprezentacije, Nedim Bajrami, koji je zapretio Piksiju i "orlovima", te naveo da on i saigrači u Beograd dolaze po tri boda.

- Pobeda nad Letonijom nam je važna za nastavak puta. Uvek sam spreman za nacionalni tim, iako u poslednje vreme nisam mnogo igrao. Dobio sam šansu i mislim da sam je iskoristio. Analizirali smo sve detaljno i sada se srećni vraćamo u klubove, da se fokusiramo na svoje obaveze.

- Kada se vratimo u reprezentaciju, čeka nas velika utakmica. Idemo u Beograd sa ciljem da osvojimo tri boda protiv Srbije - istakao je Bajrami.

Najubedljiviji poraz

Potop Srbije u susretu sa Engleskom nezabeležen je kada su u pitanju utakmice na domaćem terenu.

Srbija je u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026 "petardirana" na stadionu "Rajko Mitić", čime je ispisala još jednu crnu stranicu.

Nikada se u istoriji naše reprezentacije, bez obzira da li je ona igrala kao Kraljevina Jugoslavija, SFRJ, SR Jugoslavija, SCG ili samo Srbija, naš tim nije doživeo na domaćem terenu ovakav debakl. Nikada u 105 godina istorije reprezentativnog fudbala.

Pamti se poraz od Engleske 1987. godine, takođe na Marakani, kada je bilo 1:4. Ako pogledamo dalje u istoriju, pre 99 godina tadašnja Kraljevina Jugoslavija je u Zagrebu izgubila od Čehoslovačke 2:6. Pamti se i 2:5 protiv Austrije 1949. godine u Beogradu.

Ako se uzmu u obzir utakmice i na strani, pet golova u mreži, Srbija je od osamostaljenja primila samo jednom, i to 2019. godine u Ukrajini u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Ako se uzme 21. vek, onda pamtimo poraz od Češke 2002. godine kada smo kao Jugoslavija izgubili u Pragu takođe 5:0.

Ipak, najubedljiviji poraz u novijoj istoriji zabeležen je na Svetskom prvenstvu 2006. godine. Tadašnja SCG je poražena od Argentine rezultatom 6:0.

