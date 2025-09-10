Slušaj vest

Potop Srbije u susretu sa Engleskom nezabeležen je kada su u pitanju utakmice na domaćem terenu.

Srbija je u okviru kvalifikacija za Mundijal 2026 "petardirana" na stadionu "Rajko Mitić", čime je ispisala još jednu crnu stranicu.

Nikada se u istoriji naše reprezentacije, bez obzira da li je ona igrala kao Kraljevina Jugoslavija, SFRJ, SR Jugoslavija, SCG ili samo Srbija, naš tim nije doživeo na domaćem terenu ovakav debakl. Nikada u 105 godina istorije reprezentativnog fudbala.

Pamti se poraz od Engleske 1987. godine, takođe na Marakani, kada je bilo 1:4. Ako pogledamo dalje u istoriju, pre 99 godina tadašnja Kraljevina Jugoslavija je u Zagrebu izgubila od Čehoslovačke 2:6. Pamti se i 2:5 protiv Austrije 1949. godine u Beogradu.

Ako se uzmu u obzir utakmice i na strani, pet golova u mreži, Srbija je od osamostaljenja primila samo jednom, i to 2019. godine u Ukrajini u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine.

Ako se uzme 21. vek, onda pamtimo poraz od Češke 2002. godine kada smo kao Jugoslavija izgubili u Pragu takođe 5:0.

Ipak, najubedljiviji poraz u novijoj istoriji zabeležen je na Svetskom prvenstvu 2006. godine. Tadašnja SCG je poražena od Argentine rezultatom 6:0.

Najteži porazi fudbalske reprezentacije Najteži porazi naše reprezentacije

1920: Čehoslovačka - Jugoslavija 7:0

1924: Urugvaj - Jugoslavija 7:0

1925: Čehoslovačka Jugoslavija 7:0

1928: Čehoslovačka - Jugoslavija 7:1

2006: Argentina - Srbija i Crna Gora 6:0

1950: Austrija - Jugoslavija 7:2

1921: Čehoslovačka - Jugoslavija 6:1

1930: Urugvaj - Jugoslavija 6:1

1966: Bugarska - Jugoslavija 6:1

1984: Škotska - Jugoslavija 6:1

2000: Holandija - Jugoslavija 6:1

