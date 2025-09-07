Slušaj vest

Žoze Murinjo legendarni portugalski trener dobio je otkaz na klupi Fenerbahčea

Murinjo nije ispunio glavni takmičarski cilj - ekipa se nije plasirala u Ligu šampiona.

U dvomeču sa Benfikom Fenerbahče nije postigao nijedan gol (1:0).

Predsednik Fenerbahčea Ali Koč naveo je upravo defanzivni princip po kojem je Murinjo poznat, kao glavni razlog razlaza sa Portugalcskim strategom.

"Bio je to bolan rastanak... Imali smo dobru hemiju, sama činjenica da smo ga doveli u Fenerbahče već je bio uspeh. Iznad svega, za mene lično je bilo teško da nekome koga smatram prijateljem kažem zbogom", poručio je Koč i dodao:

"Znali smo da igra defanzivno, pa smo na kraju sezone diskutovali i zaključili da je potrebno da igra ofanzivnije. U našem DNK je da dajemo 99 golova i da osvojimo 99 bodova. Način na koji smo eliminisani od Benfike je nedopustiv. Zahvalili smo se Murinju na saradnji jer verujemo da ovaj tim može da igra mnogo bolji fudbal. Stil koji je Murinjo nametnuo ovde možda prolazi u Evropi, ali u Turskoj moramo da dominiramo nad protivnicima".

Ne propustiteFudbalŠOK IZ TURSKE - MURINJO DOBIO OTKAZ! Neslavan kraj čuvenog Portugalca!
profimedia-0968984174.jpg
FudbalMURINJO DOBIO NERVNI SLOM POSLE GLUPOSTI SVOG GOLMANA: Svi se pitaju šta se desilo igraču Fenerbahčea
Fenerbahče, Fejnord
FudbalMURINJO ZAPLAKAO NA KONFRENCIJI ZA MEDIJE - SMRT FUDBALERA GA SLOMILA! Brisao suze i drhtavim glasom poručio: Otišao je deo moje istorije!
Screenshot 2025-08-06 082313.jpg
FudbalMURINJO DOLAZI U SRBIJU PO GOLMANA: Na pomolu milionski ugovor
TSC-ZVEZDA_69.JPG

Sikimić fudbal 7 Izvor: Mondo/Matija Popović