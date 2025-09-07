"Bio je to bolan rastanak... Imali smo dobru hemiju, sama činjenica da smo ga doveli u Fenerbahče već je bio uspeh. Iznad svega, za mene lično je bilo teško da nekome koga smatram prijateljem kažem zbogom", poručio je Koč i dodao:

"Znali smo da igra defanzivno, pa smo na kraju sezone diskutovali i zaključili da je potrebno da igra ofanzivnije. U našem DNK je da dajemo 99 golova i da osvojimo 99 bodova. Način na koji smo eliminisani od Benfike je nedopustiv. Zahvalili smo se Murinju na saradnji jer verujemo da ovaj tim može da igra mnogo bolji fudbal. Stil koji je Murinjo nametnuo ovde možda prolazi u Evropi, ali u Turskoj moramo da dominiramo nad protivnicima".