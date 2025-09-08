Slušaj vest

Fudbalski klub Bajer Leverkuzen imenovao je u ponedeljak bivšeg selektora Danske Kaspera Hjulmanda za novog trenera, nakon što je prošle nedelje smenjen Erik ten Hag.Hjulmand je bez posla od Evropskog prvenstva 2024. godine, gde je Danska pod njegovim vođstvom eliminisana u osmini finala. Pre toga je četiri godine bio selektor nacionalnog tima. Ovo će mu biti drugi mandat u Bundesligi, nakon kratkog boravka u Majncu u sezoni 2014/15.

"Oduvek sam Bajer video kao dobro vođen, strukturiran i ambiciozan klub. Taj utisak je potvrđen poslednjih dana. Velika je čast dobiti poverenje da vodim ovakav tim", izjavio je 53-godišnji Hjulmand.

Leverkuzen, koji je u sezoni 2023/24. osvojio titulu šampiona Nemačke bez poraza u domaćem prvenstvu, ostao je bez trenera Ten Haga posle samo tri utakmice.

Bivši menadžer Mančester junajteda bio je zadužen da obnovi tim posle odlazaka ključnih igrača poput Florijana Virca, Granita Džake i Džeremija Frimponga, ali je ubrzo došlo do sukoba u klubu. Ten Hag je otvoreno kritikovao transfer politiku, a Leverkuzen je osvojio samo bod u prva dva kola Bundeslige, porazom od Hofenhajma kod kuće i remijem protiv Verdera, iako je imao dva gola prednosti i igrača više.

Generalni direktor Fernando Karo pohvalio je Hjulmandov "transparentan, komunikativan i empatičan stil", istakavši da "novosastavljenom timu kakav je naš, koji je u fazi razvoja, potrebne su jasne smernice".