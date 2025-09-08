Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Tunisa plasirala se na Svetsko prvenstvo 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi pobedom protiv Ekvatorijalne Gvineje (1:0) u Malabu.

"Orlovi Kartagine" obezbedili su prvo mesto u grupi H zahvaljujući golu Mohameda Alija ben Romdana u četvrtom minutu sudijske nadoknade. Vezista egipatskog Al Ahlija ušao je u igru u poslednjih 15 minuta i na asistenciju Firasa Šauata realizovao kontru u trenucima kada je domaćin imao inicijativu.

Tunis je tako postao 18. selekcija koja je obezbedila plasman na Mundijal, a druga iz Afrike posle Maroka, koji je ranije ubedljivo savladao Niger (5:0) u Rabatu. Biće to sedmo učešće Tunisa na svetskim prvenstvima, a reprezentacija do sada nikada nije prošla grupnu fazu.

Egipat, predvođen zvezdom Liverpula Mohamedom Salahom, mogao bi da se pridruži Maroku i Tunisu ukoliko savlada Burkinu Faso u derbiju grupe A afričkih kvalifikacija.

Pod vođstvom selektora Samija Trabelsija, kapitena Tunisa sa SP 1998. u Francuskoj, ekipa je protiv Ekvatorijalne Gvineje nastupila sa startnom postavom sastavljenom od fudbalera iz devet različitih liga, uključujući francusku Ligu 1 i englesku Premijer ligu.

