SPEKTAKL NA MARAKANI - PIKSIJEVI ORLOVI PROTIV JEDNE OD NAJJAČIH REPREZENTACIJA SVETA: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Engleska!
Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa Engleskom u derbi meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.
Srbija je u subotu zabeležila važnu pobedu u Rigi protiv Letonije (1:0) i trenutno sa sedam bodova iz tri meča zauzima drugo mesto u grupi.
Engleska jedna od najjačih svetskih reprezentacija i favorit ove grupe ima maksimalnih 12 bodova iz četiri meča i najbliža je direktnom plasmanu na Mundijal.
Treća je trenutno Albanija sa 5 bodova iz četiri meča.
Podsetimo prvoplasirana ekipa plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo, dok drugoplasirani tim iz svake grupe mora u baraž.
Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS- a" i "Arene sporta", a sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice na našem sajtu.
Meč na stadionu " Rajko Mitić" počinje u 20.45 časova.