Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije sastaje se sa Engleskom u derbi meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026 godine.

Srbija je u subotu zabeležila važnu pobedu u Rigi protiv Letonije (1:0) i trenutno sa sedam bodova iz tri meča zauzima drugo mesto u grupi.

Letonija - Srbija (Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo) Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Engleska jedna od najjačih svetskih reprezentacija i favorit ove grupe ima maksimalnih 12 bodova iz četiri meča i najbliža je direktnom plasmanu na Mundijal.

Treća je trenutno Albanija sa 5 bodova iz četiri meča.

Podsetimo prvoplasirana ekipa plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo, dok drugoplasirani tim iz svake grupe mora u baraž.

Utakmicu možete pratiti na kanalima "RTS- a" i "Arene sporta", a sva dešavanja pre, za vreme i posle utakmice na našem sajtu.

Meč na stadionu " Rajko Mitić" počinje u 20.45 časova.

Ne propustiteFudbalPIKSI GOVORIO O TADIĆU: Evo šta je selektor Srbije rekao o doskorašnjem kapitenu...
latvia-serbia-press-394959.JPG
FudbalMILENKOVIĆ OPTIMISTA PRED ENGLESKU: Da obradujemo naciju i damo sve od sebe za naš narod...
screenshot-5.jpg
Fudbal"A ŠTO NE BISMO POBEDILI, DA LI JE ZABRANJENO?" Piksi poslao moćnu poruku pred Englesku! Priznaje da bi voleo da je Tadić tu, a evo gde vidi šansu Orlova!
latvia-serbia-press-394953.JPG
FudbalAKO BUDEMO TIM, MOGAO BI SUTRA DA NAM SE PONOVI LISABON 2021: Strahinja Pavlović ceni Engleze, ali nema strah od njih!
Strahinja Pavlović
FudbalENGLEZE ČEKA PAKAO U BEOGRADU! FSS potvrdio: Marakana je rasprodata!
latvia-serbia-755017.JPG

Reprezentacija Srbije, zagrevanje na treningu Izvor: MONDO/Dušan Ninković