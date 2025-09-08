NIko Vilijams ne igra protiv Arsenala
VELIKI HENDIKEP ZA BASKIJCE: Niko Vilijams povređen, propušta start Atletik Bilbaa u Ligi šampiona
Fudbaler Atletik Bilbaa Niko Vilijams neće igrati u prvom kolu Lige šampiona naredne nedelje zbog povrede mišića, preneo je klub.
Vilijams je povređen u nedelju tokom prvog poluvremena meča Španije protiv Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo (6:0). Klub je saopštio da napadač "ima umerenu povredu levog aduktora".
Atletik nije precizirao kada će Vilijams moći da se vrati na teren.
Bilbao dočekuje Arsenal 16. septembra u prvom kolu grupne faze Lige šampiona, a ovo je prvi put da klub iz Baskije igra u elitnom takmičenju od sezone 2014/15.
