Andrija Radulović nije se odazvao na poziv selektora Crne Gore Roberta Prosinečkog za mečeve sa Češkom i Hrvatskom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Radulović je nekoliko dana ranije nastupio u prijateljskom meču za bečki Rapid, pa je njegova odluka da odjavi reprezentaciju izazvala burne reakcije.

Na pitanje o nedolasku Radulovića, selektor Prosinečki imao je ironičan komentar na konferenciji za medije.

"Toliko se voli Crna Gora. Šta drugo da prokomentarišem. Ako mu je važniji klub u datom trenutku od reprezentacije. Treba da pitate njega", rekao je Prosinečki.

Izjava selektora razbesnela je Radulovića koji se otvorenim pismom obratio predsedniku Fudbalskog saveza Crne Gore, Dejanu Savićeviću:

Andrija Radulović Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia

"Poštovani Predsedniče,

Zbog zlonamernih interpretacija mog nedolaska na okupljanje naše reprezentacije za utakmice sa Češkom i Hrvatskom, osećam potrebu da Vam se obratim kao čovek, fudbaler i Crnogorac, kako biste znali šta je istina u ovom slučaju.

Napominjem da ću o svemu upoznati i crnogorsku javnost, ali nakon utakmice sa Hrvatskom, jer ne želim da na bilo koji način remetim atmosferu u reprezentaciji i oko nje, uoči važnog meča.

Selektora Prosinečkog obavestio sam porukom o razlozima zbog kojih se ne mogu pojaviti na okupljanju reprezentacije, u Podgorici. Upoznao sam ga sa zabrinjavajućim zdravstvenim problemima, koji se u poslednje vreme manifestuju tokom svake utakmice: vrtoglavica, povraćanje, čak i nesvestica. Obavestio sam ga da sam sa klupskim lekarom dogovorio da tokom pauze u prvenstvu uradimo medicinske pretrage, kako bi utvrdio dijagnozu.

Na tu moju poruku Selektor je odgovorio istog trenutka, jednom rečju - ok! Bez pitanja, makar i kurtoaznog, kako se osećam, da li sam uplašen za zdravlje i karijeru?! Naravno da znam da živimo u vremenu surovog profesionalizma, ali bih voleo i da, barem u ovakvim situacijama, pokažemo da smo i ljudi. Konačno, meni su tek 23 godine.

Na sajtu reprezentacija.me objavljena je informacija, veoma tendenciozno sročena i naslovljena, da sam otkazao poziv da nastupim za Crnu Goru, a da sam igrao za Rapid u prijateljskoj utakmici protiv Venecije. U toj informaciji, međutim, nema suštine: utakmicu sam igrao jer je to tražio klupski medicinski tim, koji je sve vreme bio pripravan pored terena, kako bi mogli da urade nalaze u realnim uslovima izlaganja organizma naporu utakmice. U 74. minutu sam izašao iz igre i odmah priključen na instrumente kojima je skenirana reakcija organizma u uslovima napora koje nose utakmice.

Ovo je, u najkraćem, objašnjenje i istina o mom nedolasku na pripreme reprezentacije. Komentar Selektora u kojem dovodi u pitanje moju ljubav prema Crnoj Gori smatram nepedagoškim, nesportskim i neljudskim. Moju ljubav prema Crnoj Gori niko nema pravo da dovodi u pitanje. I to je najviše što mi u ovim okolnostima lepo vaspitanje dozvoljava da kažem.

Moja je čvrsta namera da ozdravim, a onda da dugo i dugo dajem sve što mogu mojoj jedinoj državi. I da ostvarim san - da u najdražem dresu zaigram na Svetskom i Evropskom prvenstvu.

Vas srdačno pozdravljam i želim puno sreće, večeras na Maksimiru i ubuduće!

Andrija Radulović, ponosni reprezentativac Crne Gore", piše u pismu Radulovića.

Crna Gora beleži katastrofalne rezultate u kvalifikacijama za Mundijal 2026. Trenutno su četvrti u grupi sa šest osvojenih bodova i praktično su izgubili šanse da se nađu na Svetskom prvenstvu.

