Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Engleske u meču kvalifikacija za Mundijal 2026.

Bila je ovo jedna od onih partija "Orlova" za - zaborav!

Navijači na društvenim mrežama iskazali su razočaranje ubedljivim porazom.

Pogledajte šta su sve pisali: 

Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Novi dresovi fudbalske reprezentacije Srbije Izvor: Kurir