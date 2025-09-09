Slušaj vest

Tradicionalna akcija „Crveno-bela krv“ biće održana 34. put u nedelju 21. i ponedeljak 22. septembra od 10.00 do 18.00 časova u Medija centru stadiona „Rajko Mitić“.

Ujedno će to biti prilika za sve navijače crveno-belih da nabave svoje ulaznice za utakmicu protiv Seltika u prvom kolu ligaške faze Lige Evrope.

‍

Humanost na prvom mestu - FK Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Akcija dobrovoljnog davanja krvi na stadionu "Rajko Mitić" biće sjajna prilika za sve zvezdaše da pokažu humanost i kao što su to činili već godinama unazad pruže pomoć građanima Srbije, kojima je to potrebno.

Krv mogu da daju sve osobe uzrasta od 18 do 65 godina. Potrebno je da budu zdrave, naspavane, da obeduju pre davanja krvi i da ne budu pod dejstvom alkohola, ili nekih drugih opijata. Interval između davanja krvi treba da bude tri meseca za osobe muškog, odnosno četiri za osobe ženskog pola.

Zvezdaši i humanost, to je već tradicija Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Takođe , to će biti sjajna prilika za sve navijače da nakon što učine humano delo, kupe svoje ulaznice za utakmice Crvene zvezde u Ligi Evrope. Prvi evropski meč crveno-bele na stadionu "Rajko Mitić" očekuje već 24. septembra protiv škotskog Seltika od 21.00 sat.