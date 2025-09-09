Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je večeras u Beogradu od selekcije Engleske 0:5, u svojoj četvrtoj utakmici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija Srbije je od 72. minuta igrala sa igračem manje, pošto je tada direktan crveni karton zbog faula nad Kejnom dobio Nikola Milenković.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Štoper Orlova je nakon meča rekao:

"Želim da se izvinim navijačima koji su došli da nam pruže podršku. Krivo mi je što nismo mogli da ih obradujemo. Englezi su bili bolji tim, nadigrali su nas u potpunosti", kazao je Milenković i dodao:

"Nismo bili na nivou koji ove utakmice traže. Primili smo tri gola iz prekida. To u ovim utakmicama ne sme da se dešava. Jako nam je krivo. Moramo da se pripremamo za sledeću utakmicu."