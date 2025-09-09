Slušaj vest

Selektor Engleske, Tomas Tuhel, objasnio je nakon meča kako je njegov tim na brutalan način ponizio Orlove večeras u glavnom gradu Srbije.

Tvrdi slavni stručnjak da je ovo rezultat timskog rada.

- Ovo je timski rad, uspeli smo da ne dozvolimo šut u okvir gola ovakvoj Srbiji. Nije ovo bilo perfektno, ali je bilo sjajno. Znam šta vidim, osećam, ekipa radi odlično, kako ovaj tim radi i zajedništvo koje imamo, zbog toga sam veoma srećan - rekao je Tuhel nakon meča.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

O Andersonu i Maduekeu je posebno pričao, iako ne voli da izdvaja igrače.

- Anderson je zaslužio da bude sa nama, kada sam video kako je igrao za mladu reprezentaciju, bio je deo ove porodice, bio mi je potreban takav igrač, odigrao je odlično u oba meča. On je veoma dobar fudbaler i saigrač. Madueke ima brzinu, sposobnost da reši sitauciju jedan na jedan. Drago mi je što je pogodio na ovom meču, igrao je direktan fudbal, mora da ostane fokusiran. Veoma sam srećan kako je on izgledao, naročito kad smo se branili, jer je radio za tim. Volim kod njega, ali i kod tima, što su radili jedni za druge. Brz je, voli da dribla, uspešan je u tome - kazao je selektor Engleske.

A šta je rekao svojim igračima?

- Rekao sam igračima, ne samo novinarima, da smo imali sjajan period tokom ove pauze u kampu. Imali smo drugačiju utakmicu protiv Andore, možda rezultat nije bio onaj koji se očekivao od nas, ali sam rekao igračima da nastave da veruju i rade, imamo sjajan duh, to nam je donelo nivo koji želimo. Nisu prestali da napadaju, da pritiskaju, da pomažu jedni drugima. Tako smo i pobedili - dodao je Tuhel.