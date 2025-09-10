Slušaj vest

Tehnički direktor FK Crvena zvezda Marko Marin prisetio se debitantske utakmice u crveno-belom dresu.

Naglasio je Marko Marin da proslave rođendana Marakane posebno inspirišu nove igrače u ekipi i pozvao sve zvezdaše da ispune tribine stadiona "Rajko Mitić" u nedelju od 17.00 časova.

Marko Marin i Zvezdan Terzić na finalu Kupa Srbije 2025. u Zaječaru Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport

- Marakana je oduvek bila zaštitni znak Crvene zvezde, mesto na kojem su se ispisivale najlepše stranice naše istorije i gde se oseća prava snaga crveno-bele porodice. Svaki rođendan koji naš stadion proslavlja predstavlja novi dokaz njegove veličine i simbolike koju ima za sve nas. Dobro se sećam da sam u Zvezdu stigao baš pred proslavu 55. rođendana Marakane. Debitovao sam protiv Radnika, postigao gol i upisao dve asistencije. To je bio trenutak kada sam osetio koliku energiju pruža naš stadion i koliko podrška navijača može da inspiriše igrača da pruži maksimum. Tada sam osetio da Marakana ima posebnu moć - rekao je Marko Marin.

Očekuje nekadašnji kapiten Crvene zvezde sjajnu podršku i na meču protiv Železničara.

- Uveren sam da će i ovog puta biti nastavljena tradicija i da će igrači doneti radost zvezdašima. Zato je važno da u nedelju, 14. septembra od 17 časova svi budemo zajedno, da ispunimo stadion i na najbolji način proslavimo 62. rođendana naše kuće - zaključio je Marko Marin.

Podsećanja radi crveno-beli će utakmicu sa ekipom Železničara odigrati na stadionu “Rajko Mitić” u nedelju 14. septembra od 17.00 časova, a ulaz je besplatan.