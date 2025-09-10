Slušaj vest

Mile Svilar, golman Rome, želi da brani za Belgiju, iako je to po sadašnjim pravilima FIFA neizvodljivo.

Miler Svilar upisao je samo jednu utakmicu za A tim Srbije i to 1. septembra 2021. u prijateljskom meču protiv Katara.

Nije hteo da čeka - Mile Svilar i Predrag Rajković Foto: Starsport/Srđan Stevanović

Na desetine puta Mile Svilar je bio na okupljanju srpske fudbalske reprezentacije, međutim prednost su uvek imali Predrag Rajković i Vanja Milinković-Savić, a pre njih i Marko Dmitrović. U poslednje dve godine u krug "srpskih jedinica" ušao je i Đorđe Petrović.

Činjenica da ne može da stane na gol Srbije toliko je iznerviralo Mileta Svilara (26) da više nije želeo da uživa status rezerve i čeka svoju šansu. Prošle godine dobio je i poziv iz FS Belgije, međutim stroga pravila FIFA po pitanju promene reprezentacije učinila su svoje.

Mile Svilar je tihovao prethodnih godina, a selektor Srbije Dragan Stojković Piksi nekoliko puta je ponovio da ništa nije do njega, već do golmana. I da ako želi poziv za Orlove, treba da se javi u FSS. I tako je status kvo između Svilara i FSS ostao na snazi.

Međutim, ako je verovati pisanju italijanskog DAZN, koji se opet pozova na list "Gazeta delo sport", Mile Svilar nije skroz digao ruke od reprezentaciej Belgije. Sin nekadašnje legende Radeta Svilara angažovao je advokate, koji bi mogli da naprave revoluciju u međunarodnom fudbalu. Naravno, ako dokažu da stroga pravila FIFA po pitanju promene reprezentacije imaju određene nelogičnosti.

Da podsetimo, Mile Svilar je godinama bio standardan član belgijskih omladinskih selekcija, ali je 2021. prelomio i odlučio da brani gol Srbije. Godinama unazad njegov otac Rade Svilar molio je ljude iz FSS da obrate pažnju na njegovog sina. Po pravilima FIFA, ta odluka bi trebalo da bude konačna jer igrači mogu da promene reprezentaciju samo jednom i to ukoliko do 21. rođendana imaju manje od tri zvanična meča. Svilar je, međutim, debitovao za Srbiju sa 22 godine, čime je, bar na papiru, zatvorio vrata povratka.

1/12 Vidi galeriju Mile Svilar Foto: EPA-EFE/ETTORE FERRARI, BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov / imago sportfotodienst / Profimedia, Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Rudi Garsija i tehnički direktor Vensan Manart kriju se iza cele priče koja je vezana za Mileta Svilara. Oni Srbina žele po svaku cenu. I zato nastoje da iscrpe sve pravne lekove kako bi srušili pravilo FIFA.

Opet, niko u FS Belgije ne želi da garantuje sigurno mesto Miletu Svilaru između stativa. Gol ove selekcije deceniju unazad čuva Tibo Kurtoa, jedan od najboljih čuvara mreže na svetu. Tu su i Mats Sels, te golmani mlađe generacije Sen Lamens, Marten Vandevort i Majk Penders.